Vicky Martín Berrocal rescata sus fotografías más personales junto a su padre: esta es su historia familiar

Vicky Martín Berrocal es una de las diseñadoras de moda, creadoras de contenido y podcasters más populares del momento. Su naturalidad y cercanía le han permitido conectar con el público y reunir más de un millón de seguidores en Instagram.

La andaluza ha compartido buena parte de su historia personal y familiar en una docuserie en la que aparece junto a otras tres mujeres fundamentales en su vida: su madre, Victoria, su hermana, Rocío, y su hija, Alba.

Su popularidad también ha estado ligada a su vida sentimental, especialmente a su breve matrimonio con el torero Manuel Díaz González, padre de su hija. Sin embargo, otro de los episodios que más interés ha despertado en torno a su familia es la doble vida que llevó su padre, José Luis Martín Berrocal.

Precisamente, Vicky le ha dedicado una de sus últimas publicaciones en Instagram. Te contamos qué hay detrás de esta galería y la historia de su padre en este artículo. ¡Vamos a ello!

José Luis Martín Berrocal junto a su hija, Vicky Martín Berrocal | Gtres

Las palabra de Vicky

Vicky ha compartido con sus seguidores una galería de fotografías de distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta su juventud. La mayoría de las imágenes están protagonizadas por su padre, José Luis Martín Berrocal, que falleció en 2008. Se trata de una publicación muy especial en la que la diseñadora acompaña cada instantánea de unas palabras dedicadas a él.

"A veces daríamos lo que fuera por volver a un momento que, mientras lo vivíamos, nos parecía uno más. Por eso, no dejéis para después ese abrazo, ese rato juntos, ese «te quiero»", escribe en el pie de foto.

La publicación de Vicky Martín Berrocal dedicada a su padre | Instagram

La primera imagen corresponde al día de su boda, y aparece besando a su padre en la mejilla. "Papá, hay días en los que daría lo que fuera por poder contarte lo que me está pasando…", expresa. En la segunda, una fotografía de Vicky rezando durante el día de su primera comunión, confiesa: "No tendría que ser nada importante. A veces solo quiero saber qué dirías tú".

José Luis Martín Berrocal, junto a su mujer Victoria y su hija Vicky | Gtres

En la tercera instantánea, ambos aparecen en el comedor de casa celebrando el cumpleaños de José Luis, con Vicky sosteniendo la tarta. "La vida ha seguido. Me han pasado cosas buenas y cosas difíciles que me habría encantado compartir contigo", recuerda. También hay espacio para una fotografía familiar en la que aparece su madre, junto a la que reflexiona: "A veces miro estas fotos y me quedo pensando en todo lo que todavía no sabíamos y lo mucho que iba a volver a ellas".

Vicky Martín Berrocal de pequeña junto a sus padres | Instagram

La diseñadora también ha querido recuperar una imagen en la que aparece cogida de la mano de su padre. "Qué poco pensamos, mientras nos hacemos una foto, en lo que puede llegar a significar tenerla", escribe. En otra fotografía, Vicky luce un traje de flamenca mientras José Luis la observa: "Ahora me quedo mirando cómo me mirabas", añade.

Vicky Martín Berrocal junto a su padre, José Luís | Instagram

"También me acuerdo de cosas que no salen en ninguna foto. Y me da pena pensar que algunas se me pueden olvidar", comparte junto a un retrato de ambos cantando. A continuación, con una imagen tomada en el Rocío, confiesa: "Me habría gustado conocerte más. Preguntarte cosas que entonces no se me ocurrían y ahora me encantaría escucharlas de tu boca".

Vicky Martín Berrocal junto a su padre, José Luís | Instagram

La galería incluye también una fotografía del día de su primera comunión en la que aparece junto a sus dos padres: "He cumplido años, he cambiado, he aprendido a vivir con tu ausencia. Y aún así, sigo teniendo días en los que necesito a mi padre", reconoce.

Vicky Martín Berrocal junto a sus padres, José Luís y Victoria | Instagram

Por último, Vicky cierra este homenaje con la imagen de una escultura dedicada a su padre y unas palabras cargadas de emoción: "Si pudiera pedir algo al mirar estas fotos, sería un ratito más contigo. Qué suerte tuve, papá. Y cuánto te echo de menos".

Vicky Martín Berrocal junto a su por entonces marido, Manuel Díaz, y sus padres, José Luís y Victoria | Gtres

La doble vida de su padre

La publicación de Vicky también ha despertado el interés de sus seguidores por conocer mejor la historia familiar de la diseñadora. Y es que su padre, el empresario y ganadero José Luis Martín Berrocal, mantuvo durante años dos familias de forma simultánea: una en Madrid y otra en Huelva.

José Luis Martín Berrocal y su mujer Victoria Martín Serrano | Gtres

Para entender sus orígenes, hay que remontarse a la historia empresarial de los Martín Berrocal. La familia construyó un importante imperio ligado inicialmente al transporte de viajeros. Todo comenzó con Roque Martín, abuelo de José Luis, que puso en marcha un negocio de diligencias que, años después, sus hijos transformarían en La Sepulvedana, una de las compañías de autocares más destacadas de España. En la siguiente generación, José Luis y su hermano Pablo ampliaron los negocios familiares hacia otros sectores, especialmente el mundo del toro, la gestión de plazas taurinas y el ámbito deportivo.

Sin embargo, más allá de su trayectoria empresarial, la vida personal de José Luis estuvo marcada por una historia familiar poco convencional. Estuvo casado con Marisa, con quien tuvo tres hijos, Marisa, José Luis y David, pero también mantuvo una relación con Victoria Martín Serrano, madre de Vicky y Rocío. Una historia que comenzó cuando ella tenía tan solo 18 años y que, en un primer momento, vivió sin saber que su pareja tenía otra familia en Madrid.

José Luis Martín Berrocal y su mujer Victoria Martín Serrano | Gtres

La propia Victoria explicó años después cómo descubrió la existencia de la primera hija de José Luis en el podcast de su hija: "Mi vida empezó a ser un sufrimiento cuando la esposa de un arquitecto con el que tu padre trabajaba me dijo: ¿Tú sabes que José Luis tiene una hija?. Lo que a mí me entró no te lo puedes imaginar. No me lo esperaba. Yo no sabía nada", recordó.

Pese al impacto de aquella noticia, Victoria decidió continuar con la relación y aceptó que ambas familias siguieran adelante: "Yo a él no lo quise dejar, sabía que había una mujer con una hija, igual que estaba yo con la mía. Yo no quería que la abandonara ni tampoco quería que me abandonara a mí", explicó. De hecho, tampoco quiso que José Luis rompiera su matrimonio: "Yo nunca quise que dejara a esa familia, yo ya estaba acostumbrada a tenerlo así".

José Luis Martín Berrocal y su mujer Victoria Martín Serrano | Gtres

Con el paso de los años, ambas familias fueron creciendo. Victoria tuvo a Vicky en secreto en Sevilla y, posteriormente, nació Rocío. Por su parte, Marisa tuvo a José Luis y David, que se sumaron a su primera hija. La existencia de estas dos familias paralelas terminó convirtiéndose en un escándalo y supuso un duro golpe para la familia de Madrid, que conoció la situación cuando el primogénito ya había alcanzado la mayoría de edad.

A pesar de las circunstancias, los cinco hermanos coincidieron en el entierro de su padre y, según ha contado la propia Vicky Martín Berrocal, mantienen cierta relación.