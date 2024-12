Alice Campello se despide de un año marcado por su separación de Álvaro Morata: "Mi tercera oportunidad"

El 2024 para Alice Campello se podría decir que ha sido un año de altibajos. Éxito con su firma Masqmai, un robo en su casa de Cerdeña, la victoria de España en la Eurocopa, su crecimiento en las redes sociales y como empresaria… Y su separación de Álvaro Morata.

En pleno mes de agosto, la pareja -una de las más queridas en el universo 2.0- anunciaba su ruptura. "Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida", escribía la italiana, subrayando que no había habido terceras personas y que lo hacían de forma amistosa, guardándose cariño, respeto y por el bien de sus hijos.

Álvaro Morata y Alice Campello en 2019 | Gtres

Ahora, Alice se ha despedido de este año tan complicado para ella con un emotivo post en Instagram que ha sido muy aplaudido tanto por sus seguidores como por la gente que la quiere. "Este año ha sido sin duda uno de los más difíciles de mi vida, pero al mismo tiempo ha sido el que más me ha enseñado: sobre la vida, las amistades, el amor y el trabajo", ha empezado escribiendo.

La influencer ha recordado que desde sus 21 hasta sus 29 años, se ha mudado seis veces, ha tenido cuatro hijos y un parto donde la vida le dio "una segunda oportunidad". Experiencias tras las que ha aprendido lo que es el miedo y a darle a la vida un valor diferente. Además, ha confesado que este año también tuvo que hacer otra mudanza, esta vez por el amor de sus hijos, pero que también supuso un reto para ella.

A pesar de todo, ha confesado estar muy agradecida por la vida que ha tenido y que tiene, mostrando que la maternidad tan joven y el cambiar de país le han hecho "perder el equilibrio muchas veces, la estabilidad de muchas amistades".

Pero lejos de lamentarse y de recordar solo lo complicado que ha sido este año con tantos cambios y una complicada separación, Alice le ha pedido al 2025 algo muy personal: "Quiero ponerme más en los zapatos de los demás y no limitarme a pensar que mi pensamiento es el único correcto. Quiero aprender a no juzgar nunca, porque no sabemos por lo que cada uno de nosotros está pasando. Las apariencias engañan mucho y lo vivo cada día en mi piel".

Alice Campello en la II Edición Forbes Cómo lo Hice | Gtres

Dejando este 2024 atrás y con ganas de empezar un nuevo año, Alice Campello ha subrayado que viene su tercera oportunidad: "Usaré todo lo que he aprendido y nunca dejaré de agradecer a a la vida por enseñarme y darme tanto, no desperdiciaré ninguna de sus enseñanzas". Año nuevo, vida nueva.