Alice Campello desvela que va a pasar la Navidad junto a Álvaro Morata tras su separación: "Siempre será mi familia"

Que Alice Campello está en una de las mejores etapas de su vida no es ningún secreto. Y es que, a pesar de haberse separado de Álvaro Morata el pasado mes de agosto, la italiana ha sabido encontrar en su familia y en su trabajo su refugio.

Y precisamente por este último, por su marca Masqmai, ha sido portada de la revista Forbes Women. Como una de las empresarias más destacadas, la italiana no se ha querido perder la II Edición Forbes Cómo lo Hice, desvelando para los micrófonos de Europa Press que está "tranquila" y que su relación actual con Álvaro Morata es tan buena que, incluso, van a pasar la Navidad juntos.

Alice Campello en la II Edición Forbes Cómo lo Hice | Gtres

"Mis niños están bien, que también es lo más importante. Tenemos todos salud, así que muy bien", ha confesado. A pesar de ser una nueva etapa en su vida, Alice tiene claro que la vida cambia cada dos por tres, dejando en el aire si puede haber o no una reconciliación con el futbolista: "No sé ni lo que voy a comer mañana. La vida cambia, te sorprende cada día, así que es posible cualquier tipo de cosa. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que puede pasar".

De momento, lo único que sabe a ciencia cierta es que va a pasar la Navidad en familia y, por supuesto, junto a Morata: "Es mi familia, siempre será mi familia, independientemente de todo. Hemos crecido juntos y sí, claro, en Navidad vamos a estar juntos". Unas declaraciones a las que ha añadido que harán todo lo posible por el bienestar de sus pequeños, los mismos que les han pedido hacer galletas todos juntos en estas fechas tan especiales.

Álvaro Morata y Alice Campello en 2019 | Gtres

Ahora, ambos se encuentran viviendo en Milán. Álvaro ha fichado por el equipo de la ciudad italiana y Alice ha regresado al lugar donde vivió y le conoció. "Lo importante es que nos queremos mucho, nos respetamos mucho, que lo estamos llevando entre comillas bien, que es lo más importante para nuestros hijos", ha sentenciado.

Pues, como ha dejado claro en más de una ocasión, además de pensar y mirar por sus hijos, está plenamente centrada en estar bien consigo misma.