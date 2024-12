Alice Campello, más sincera que nunca, sobre su actual relación con Álvaro Morata: "No se ha ido con otra"

Aunque parecía que estaban atravesando su mejor momento como pareja, Alice Campello y Álvaro Morata sorprendían en agosto de 2024 anunciando su separación. Con dos comunicados, ambos negaban la existencia de terceras personas, revelando que su decisión se debía únicamente a diferentes maneras de pensar y problemas de convivencia que no había podido superar.

Cuatro meses después, siguen llegando rumores de reconciliación y de los presuntos motivos por los que separaron sus caminos. Ninguno cierto, como han confirmado ellos mismos y sus familiares en varias ocasiones. La única verdad es que siguen manteniendo una muy buena relación por sus pequeños, Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella.

Ahora, la italiana ha protagonizado la portada de la revista Forbes Women por su faceta como empresaria de éxito. Pues, su marca de belleza Masqmai ha facturado 8,8 millones de euros en 2024.

Una entrevista en la que, además de hablar de su éxito profesional, también ha abierto de par en par su corazón para sincerarse sobre su separación de Morata y lo difícil que fue ser madre con tan solo 23 años.

Su fama en las redes sociales creció a pasos agigantados, y ahora ella misma ha explicado el que podría haber sido el motivo: "Mi familia ha gustado mucho en las redes. Yo creo que la gente veía que nos queríamos mucho". Durante estos años, Alice y Morata se han mudado en varias ocasiones, han formado una familia numerosa, han compartido su día a día y han entretenido a sus fieles seguidores: "Veían que lo que sentíamos era amor de verdad".

Sin embargo, la creadora de contenido ha reconocido que la presión mediática les pasó factura a ambos. A pesar de todos los baches y de una separación que nadie se esperaba, Alice solo tiene palabras de cariño hacia el futbolista: "Él me ha querido mucho y muy bien. Me empujaba mucho en todos mis proyectos y me hacía ver una parte buena de mí que a lo mejor yo no veía. Para mí eso es el amor".

Pero que su historia de amor estuviera vigilada constantemente no ha sido sencillo, sumado a que mucha gente se ha inventado parte de su relación, dejando entrever que uno de los motivos de su separación han sido los bulos que les han rodeado durante todo este tiempo.

Álvaro Morata y Alice Campello en 2022 | Gtres

Más sincera que nunca, Alice también ha hablado de la cara B de la maternidad que no se muestra en las redes sociales, sin querer ocultar los difícil que ha sido tener cuatro hijos en poco más de cuatro años y siendo tan joven.

Asegurando que lo mejor de su vida ha sido tener a todos seguidos -y verlos crecer juntos-, ha confesado lo mucho que le ha afectado a nivel mental: "No estaba preparada. Mis embarazos y mis pospartos me han afectado muchísimo. Sobre todo el último, que casi me muero".

Después de dar a luz a la pequeña Bella, la influencer ha reconocido que tendría que haberse dado un tiempo para sí misma y no aparentar normalidad públicamente: "Tengo una personalidad muy fuerte y no me gusta hacerme ver débil o triste (…) Tendría que haber vivido mi duelo".

Pero el pasado, pisado. Y ahora la italiana solo puede hablar de su presente y de cómo ve el futuro; y su presente ahora son sus hijos y su buena relación con Álvaro: "No estoy sufriendo ningún tipo de desamor porque hablo con Álvaro todos los días. No se ha ido con otra, nada de eso ha pasado. Álvaro me está respetando. Es más, no estábamos bien por nuestras cosas y hay que volver a estar bien, punto".

Como ha dejado claro, la reconciliación no está entre sus planes. Ahora mismo, tanto Alice como Álvaro solo quieren centrarse en sus hijos y en su bienestar. "Somos unos privilegiados y tenemos muchísimas cosas positivas, pero también tenemos mucha presión. Nunca te acostumbras del todo a todo esto. Demostrar todo el rato que no soy esa persona que describen en los medios es muy frustrante. No me siento nunca libre", ha sentenciado.