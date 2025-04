Alejandro Sanz, destrozado por la muerte de sus "compadres" fallecidos en el derrumbe de la discoteca Jet Set

La madrugada del martes 8 de abril, una noche de fiesta se convirtió en una tragedia en la discoteca Jet Set, República Dominicana, cuando el techo del establecimiento cayó sobre cientos de personas que se encontraban dentro. El accidente ha dejado al menos 184 muertos, entre ellos Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez de Grullón, amigos del cantante Alejandro Sanz.

La vida le ha dado un terrible golpe a Alejandro Sanz, que hasta ahora atravesaba un gran momento de felicidad junto a su pareja Candela Márquez. El cantante ha tenido que afrontar la pérdida de dos amigos cercanos, a los que ha dedicado una conmovedora publicación en su Instagram.

Alejandro Sanz | Gtres

El cantante ha compartido su dolor por esta terrible pérdida. "En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita", ha comenzado escribiendo, acompañando un carrusel de imágenes en las que aparece la pareja fallecida, junto a Alejandro y sus hijos.

"Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero. La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes fuertemente", ha escrito Alejandro en un comunicado en sus historias de Instagram.

Historia de @alejandrosanz | Instagram

El cantante ha dedicado unas conmovedoras palabras tanto a Eduardo como a su mujer Johanna: "Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero".

Eduardo Grullón era el presidente de AFP Popular, un importante banco de Santo Domingo. Desde la empresa han enviado un comunicado informando de su fallecimiento y el de su esposa Johanna, lamentando profundamente su pérdida y agradeciendo todas las muestras de cariño y solidaridad.

Otra figura conocida que ha fallecido trágicamente en este accidente ha sido Rubby Pérez. El cantante estaba actuando sobre el escenario de la discoteca cuando ocurrió el derrumbe. Su muerte ha conmocionado a la industria musical, muchos artistas le han dedicado mensajes en sus redes sociales.

Julio Iglesias se ha mostrado desconsolado tras conocer la noticia y ha compartido unas palabras a través de sus historias de Instagram: "Mi queridísima República Dominicana, lo sucedido en Jet Ser, que ha afectado terriblemente a tantas gentes que fueron a ver a mi querido Rubby Pérez, nos ha enseñado a todos lo frágil que es la vida. A todas las familias que están sufriendo por esa circunstancia, mis oraciones y mi cariño. Un abrazo del alma".

Historia de @julioiglesias | Instagram

Las labores de rescate continúan entre los escombros de la discoteca Jet Set mientras miles de personas muestran su cariño y sus condolencias por esta tragedia, por la que se han decretado tres días de luto nacional en República Dominicana, en los que la bandera nacional ondeará a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país.