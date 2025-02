Raquel Perera, sobre cómo es Candela Márquez, la nueva novia de su exmarido Alejandro Sanz

Raquel Perera ha ofrecido este miércoles, en Madrid, una charla junto al famoso psicólogo, Efren Martínez Ortiz, Atrévete a Ser. La empresaria, en su faceta de coaching, ofrece charlas motivacionales para ayudar a otros a encontrarse a sí mismos y crecer así en el ámbito personal.

Un evento al que acudió un gran número de personas, y entre ellas, sus dos grandes amigas: Isabel Jiménez y Sara Carbonero.

Tras el éxito, Raquel ha querido publicar un post donde agradece a todos los que ayer la apoyaron y dedicaron su tiempo a escucharla: "Palpitar en agradecimiento es una forma de enamorarse. Gracias a todas la personas que quisisteis acompañarme ayer y permitís hacerme camino y atreverme a Ser. Los propósitos nacen del Ser para que se puedan hacer con amor y dedicación. No importa la edad ni el momento . Siempre tenemos la posibilidad de ser auténticos y conectar con lo importante".

Un acto al que también acudieron algunos medios, como Europa Press, a los que Raquel dedicó unos minutos tras acabar la conferencia: "Fenomenal, pues nada, ahora mismo acabo de terminar de hacer la conferencia esta y ahora ya es como respirando y muy bien, muy satisfecha, muy contenta. Estoy siendo...".

Una charla donde, como ella misma confiesa, intenta aconsejar para llegar a alcanzar nuestra mejor versión: "Fundamentalmente lo más importante es que hay que conocerse y para conocerse hay que cuestionarse mucho, hay que hacerse muchas preguntas, hay que tener abajo muchas creencias, hay que construir mucho carácter y mucha consciencia, sobre todo consciencia, porque yo creo que la consciencia es lo que nos hace más humanos, la verdad".

Sobre cómo empezó a introducirse en este mundo, Raquel cuenta que ella estudió psicología y que a su regreso de Miami cuando decidió centrarse más en su faceta como coaching: "Yo estudié psicología, lo que pasa que yo no me considero psicóloga porque es verdad que no tengo pacientes y no tengo consulta, pero es algo que a mí me ha llamado la atención y que la psicología es parte de mí desde que soy pequeña. Entonces, todos los trabajos, en realidad, que yo he tenido han tenido que ver con la comunicación, con el marketing, pero la psicología es algo que yo aplico en prácticamente todo en mi vida, porque me ayuda muchísimo. Hace unos años, cuando yo volví de Miami, surgió la posibilidad de hacer un libro. Empecé un poquito más al mundo, más de la divulgación, de todo el tema emocional, del crecimiento personal y del potencial humano y la verdad es que es donde ahora mismo me siento cómoda. Creo que voy a seguir por este camino porque me siento cómoda y muy satisfecha".

Raquel Perera haciendo declaraciones a Europa Press | Europa Press

Siempre muy cercana y sincera con la prensa, Raquel también se ha pronunciado sobre su exmarido Alejandro Sanz y la actual relación que mantiene con la actriz, Candela Márquez, a quien ha dedicado unas bonitas palabras: "Muy bien, sí, yo le veo muy bien y me alegro muchísimo". "Es majísima, es guapísima, es muy simpática y bien, muy bien, siempre lo he dicho, o sea, me encantan los dos", reconoce públicamente.

Alejandro Sanz y Candela Márquez | Gtres

Y sobre la salud mental de Alejandro, que hace un tiempo pasó por una etapa complicada, Raquel asegura que ya está fenomenal: "Sí, eso ya está superado, o sea, nada".