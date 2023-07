¿Quién es 'El Turronero'? El empresario detrás de las fiestas de cumpleaños más deseadas por los famosos

Periodistas como Pepe Navarro e Isabel Gemio, actores como Santiago Segura y Carlos Latres, presentadores como Carlos Sobera y Toñi Moreno, presidentes de clubes de fútbol como Joan Laporta y José Castro, políticos como Susana Díaz o personajes varios como Manolo Sarria, José Ribagorda, Martín Pareja-Obregón, el Padre Ángel o Los del Río. Son algunos de los nombres que aparecen en la lista de invitados del cumpleaños de José Luís López, 'El Turronero'.

Y podríamos seguir. Bertín Osborne, Manu Tenorio, Camela, David de María, Chenoa, Juan Peña, los Morancos, Pitingo, Paz Padilla, Pedro Rollán, Poty o los Gemeliers, son otros tantos de los invitados. Pero, ¿quién es José Luis López? Más conocido como 'El Turronero', el empresario que organiza la fiesta de cumpleaños más deseada por los famosos en España. Un evento que congregó este fin de semana a más de 3.000 personas y recreó la Feria de Abril o el Circo del Sol en su interior.

Ubrique, su origen

José Luis López es un destacado empresario andaluz, de 60 años de edad, con origen en la localidad gaditana de Ubrique. Su apodo se debe a la profesión que realizaban sus padres antaño, un negocio ambulante donde vendían turrones por la zona.

Por su parte, López comenzó su andadura laboral en la venta de seguros. Sin embargo, no tuvo resultados óptimos y se pasó al sector inmobiliario, donde sí tuvo éxito y logró amansar su actual fortuna. Actualmente, tiene intereses empresariales en diferentes sectores, pero su principal labor se desarrolla como presidente de la Fundación López Mariscal, una sociedad dedicada a obras benéficas.

No obstante, más allá de su lado profesional, "El Turronero" es conocido por sus destacadas relaciones con todo tipo de celebridades del ámbito nacional e internacional. Amigo de Florentino Pérez, Mario Conde o José Ortega Cano. Sin ir más lejos, personajes como Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros, Bertín Osborne o Susana Griso acudieron al bautizo de los nietos del empresario el año pasado.

Una situación que se ha repetido este pasado sábado en su cumpleaños, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla FIBES.

La polémica le salpica

Pero no todo es idílico en la vida del empresario andaluz. José Luis López también ha sido salpicado por la polémica y no ha estado exenta de problemas con justicia. Hace ya 15 años, en 2008, estuvo involucrado en la 'Operación Karlos', una trama por fraude a la Seguridad Social que terminó condenando a María José Campanario, la mujer de Jesulín de Ubrique. Fue condenado a dos años de cárcel, pero la ausencia de antecedentes le permitió no llegar a cumplir la condena.

No es el único problema con la ley que ha tenido. También en 2017, estuvo involucrado en la 'Operación Lobo', donde admitió emitir facturas falsas en una trama de varias empresas que defraudaron 10 millones de euros. Sin embargo, un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado le libró de la cárcel.