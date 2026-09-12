La reunión de las hijas de Sandra Domecq tras las emotivas palabras de Bertín Osborne sobre su madre

Bertín Osborne se casó con Sandra Domecq a los 21 años y juntos tuvieron cuatro hijos, aunque el primero falleció, y vivieron 11 años de matrimonio. A pesar de su divorcio, ambos mantuvieron una buena relación hasta la muerte de Sandra en 2004.

Juntos criaron a sus tres hijas, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, a las que se unió Ana Cristina Portillo, la hija menor de Sandra Domecq y del empresario y fotógrafo Fernando Portillo.

Eugenia, Alejandra y Claudia Osborne en la boda de Ana Portillo | Gtres

Durante todos estos años, la relación entre las cuatro hermanas ha sido muy buena, demostrando siempre estar unidas pese al ruido mediático que siempre les ha acompañado.

Y es que, el fallecimiento de Sandra Domecq ocurrió cuando Ana Cristina tenía solo 10 años, por lo que tres hermanas mayores se volcaron por completo en ella. Además, Bertín siempre la trató como una hija más y fomentó que las cuatro crecieran muy unidas.

Esta gran relación ha quedado reflejada una vez más en la imagen que ha compartido Alejandra Osborne en Instagram. "Comidas que curan y alegran el alma, os quiero mucho", ha dicho la hija de Bertín en una foto con sus tres hermanas.

Este encuentro tan especial se ha dado por la celebración del cumpleaños de Ana Cristina, una cita a la que se sumó más tarde Bertín Osborne, según ha compartido ¡HOLA!.

De hecho, el propio Bertín compartía emocionado esta semana en Y ahora Sonsoles sus recuerdos de su exmujer.

El cantante llegó a asegurar seguirían juntos si no se hubieran conocido tan pronto, tal y como reconoció en el programa de Antena 3: "Si me hubiera pillado con 34, estaríamos juntos seguro".