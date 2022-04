Hace poco más de una semana que tuvieron lugar los Premios Ídolo. Unos nuevos galardones creados por Dulceida y por 'The Music Republic' que debutaron en el Teatro Rialto de Madrid para premiar y destacar el trabajo y el esfuerzo de los creadores de contenido.

Todo un eventazo en el que pudimos ver a los influencers más reconocidos de nuestro país en una primera edición que se convirtió en un éxito absoluto y que también contó con la imprescindible alfombra roja donde pudimos ver a los protagonistas del universo 2.0 lucir sus outfits más despampanantes.

Un escenario que nos regaló numerosas sorpresas como las declaraciones en las que Alba Paul aclaró cómo veía una posible reconciliación con la pionera en redes, así como el reencuentro público de la ya expareja.

Un lugar en el que la recién adentrada en el mundo culinario vivió un ''terrible'' momento que dista mucho al hecho de que se volviera a ver las caras con su ex, tal y como ella misma ha contado recientemente a través de sus historias de Instagram.

Y es que, es su miedo a hablar en público lo que hizo que viviera una situación de lo más incómoda: ''Es una cosa terrible, sabía que me trabaría y me trabé. Fue terrible para mí. Intenté de nuevo, después de haberlo intentado 50 veces, porque soy muy tozuda, exponerme a ese pánico... pero chicos, es que cuando uno siente eso, no se va'', ha explicado.

Su pánico escénico se vio reflejado en el momento en el que tuvo que salir al escenario a otorgar uno de los premios de la noche: ''Yo sabía que lo iba a pasar fatal. Ya desde jovencita me pasaba para exponer un trabajo, pero es que no lo superaré nunca''.

Sin embargo, pese a la desagradable sensación que amargó un tanto la gran cita, Alba reconoce que también disfrutó de ella: ''Lo pasé muy mal ese día, aunque quitando eso lo pasé muy bien''.

Dulceida en los Premios ídolo | Gtres

