María Pombo cuenta qué es lo que puede hacer ahora que antes no tras su reducción de pecho

María Pombo ha mantenido informados siempre de su día a día a sus más de 2,4 millones de seguidores en redes sociales. Esta vez, lo ha hecho para contar la favorable evolución que está teniendo, tanto física como mentalmente, de su reducción de pecho.

La influencer anunciaba el pasado mes de enero que se había sometido a su tan deseada operación de pecho: "La reducción de pecho tan deseada por fin ha ocurrido esta mañana", anunciaba a sus seguidores en redes.

Y es que, la joven llevaba muchos años sufriendo las consecuencias de tener un pecho grande: "Tenía clarísimo que tarde o temprano iba a pasar. Me he decidido ahora, porque desde que me quedé embarazada el tamaño se fue de madre. Después al volver a su tamaño original se me quedaron muy vacías en la parte superior, cosa que estéticamente no me gustaba nada y eran todavía más difíciles de controlar. Siempre lo he disimulado bien con sujetadores reductores, pero se me hacía muy difícil vestirme sobre todo para eventos, y para encontrar bikinis en verano", explicaba.

Por tanto, había tomado la decisión de ponerse "implantes por prevención (los más pequeños que existen, 100 cc) y evitar que se me caiga o vacíe en un futuro. Por supuesto, la ley de la gravedad es la ley de la gravedad y contra eso no hay solución definitiva", contaba hace unas semanas en sus historias de Instagram.

Ahora, Pombo se volvía a pronunciar en sus Stories al ser preguntada sobre la evolución que estaba teniendo tras su operación: "Estoy tan feliz", comenzaba diciendo. "No sé si lo llegáis a notar mucho, porque lo disimulaba bastante bien (y tampoco me he querido quedar con poco pecho), pero para mí es una comodidad inexplicable, me han cambiado tantos aspectos de mi día a día".

María destacaba los aspectos más positivos que había encontrado: "Lo mejor la comodidad al hacer deporte y poder abrir nuevos horizontes al vestir", terminaba contando emocionada en sus Instagram Stories.

María Pombo sobre su reducción de pecho | Historias de Instagram de María Pombo

Su experiencia en 'El Desafío'

Además, la influencer ha participado en la segunda temporada del programa de Antena 3, 'El Desafío', y ha contado a sus seguidores, a través de sus historias de Instagram, qué ha sido lo mejor y peor que se lleva del programa.

"Lo mejor", comenzaba enumerando: "Hacer cosas que jamas hubiera pensado que sería capaz de hacer y que hubiera jurado que me moriría sin hacer; la gente tan increíble que he conocido; la oportunidad tan increíble que me dieron de poder participar en un programa como este, y lo bien que me viene profesionalmente; la experiencia general".

"Lo peor", explicaba: "Recuerdo muy cansado compaginar entrenamientos semanales, grabaciones, trabajo de Instagram, sacar tiempo para contaros cosas y no desaparecer por Stories y ser madre primeriza; la impotencia de ver que la mayoría de las veces por mucho que te esforzaras en las pruebas durante la semana no se viera reflejado en la puntuación final".

María Pombo sobre 'El desafío' | Historias de Instagram de María Pombo

