A falta de 10 días para dar comienzo al cuarto mes del año, Alba Díaz puede asegurar que está aprovechando al máximo este 2022. Un nuevo capítulo de su vida en el que ha descubierto muchas cosas de ella misma que le han hecho aprender y avanzar, viéndose todo influido por la aventura que ha vivido estas últimas semanas.

Con su regreso a España tras su triste y dura despedida de Mfangano. El voluntariado que ha realizado la joven de 22 años le sirvió para "evadirme y conectar conmigo misma y mi esencia, respirar, analizar y todo ese tipo de cosas", explicaba a mediados de marzo nada más volver a casa. Unas palabras en las que revelaba que había "descubierto mi sitio" y confesando que ese viaje le había hecho "sentir la persona más feliz en el planeta".

Un giro en su vida, tal y como lo describió ella, que ha venido de la mano de una aceptación total de sí misma, y de su cuerpo. La hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal ha pasado por diversas fases estos últimos años siendo el centro de las miradas al revelar cuánto peso había perdido, afirmando en alguna ocasión que se había sentido incomoda al ponerse el traje de baño.

Este sentimiento la ha acompañado haciéndola sentir fatal por los comentarios y las opiniones que podían despertar en la sociedad, algo que se aleja mucho del pensamiento que ha dejado claro estos días. "Through the fire, I found light and I am crying tears of freedom", se lee escrito en su muro de Instagram antes de entrar en la publicación en la que se ha mostrado completamente liberada.

"A través del fuego encontré la luz y estoy llorando lágrimas de libertad", dicen esas palabras en inglés de la canción 'A Voice in the Cold Wind' de la banda italiana de Power metal sinfónico, Rhapsody of Fire. Un tema que difiere mucho del elegido para su vídeo, en el que se mueve al ritmo de Rosalía y uno de sus últimos lanzamientos 'Candy' de su nuevo disco 'Motomami'.

Siguiendo los acordes de la melodía de la catalana, Alba Díaz posa de lo más orgullosa en ropa interior con las que recorre el perímetro de una habitación perfectamente decorada, con su espejo que capta el reflejo de la joven y los pasillos de esas estancias que han sido testigos del feliz momento que ha vivido la influencer.

"Nunca me había sentido tan cómoda (....) para tener la libertad de hacer este tipo de vídeo donde, de corazón, no me lo pude pasar mejor!", confesaba la hija del torero. Unas palabras que se han visto totalmente representadas en su grabación.

"Me sentí cómoda, sexy, poderosa y sin miedo al qué dirán", manifestaba Alba. Unas declaraciones que nunca antes había hecho y en las que se ha reafirmado diciendo: "Podía con todo, como que me quería mucho y bien". Un mensaje que sale de su interior y que muy bien ha resumido en dos acciones "quererte mucho y sentirte libre". Dos cosas muy difíciles de experimentar y que ella puede presumir de haber logrado sentir.

