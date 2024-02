Adara Molinero enseña las "quemaduras de segundo grado" de sus piernas a causa del láser: "Me han destrozado la piel"

Dicen que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Y es lo que le ha pasado Adara Molinero, que con la intención de eliminar unas marcas de su piel ha acudido a un dermatólogo para hacerse unas sesiones de láser, algo que se ha puesto de moda en el mundo de la belleza y los tratamientos estéticos. Lo que no se esperaba es que tuviera que acudir a urgencias por quemaduras de segundo grado.

Así lo ha contado ella misma a través de su Instagram, desvelando que no ha podido dar voz al asunto hasta ahora porque estaba "en shock". Después de su paso por Supervivientes, le quedaron algunas marcas en las piernas debido a las pruebas y las heridas que se hizo en la isla. Por este motivo, se puso en contacto con una clínica, que le aseguró que a través de unas sesiones de láser se eliminarían por completo de su piel.

Adara Molinero enseña las quemaduras de sus piernas | Instagram

"Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel era delicada. Al acabar los tres láseres me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima", ha explicado. Además, ha denunciado el trato que recibió, confesando que la trataron de "exagerada", que intentaron solucionarlo poniéndole aire frío y que, después de que intentaran convencerla de que el dolor era normal, tuvo que irse a urgencias.

En la siguiente imagen que ha compartido se pueden apreciar las quemaduras de sus piernas en formas rectangulares. Una vez en el hospital, le pusieron gasas con crema y una vía con medicación. "Me hicieron QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO según el informe que me hicieron en urgencias", ha relatado.

Tras esto, le tuvieron que vendar y se encuentra con medicación para el dolor: "No sabéis la noche que he pasado". Pero no ha quedado todo ahí, sino que tendrá que volver dos días más al hospital para que le sigan haciendo curas: "¿Cómo es posible que un DERMATÓLOGO te haga esto?".

Su enfado y su decepción ha sido tal que, como ella misma ha respondido a uno de sus seguidores, ya ha dejado el asunto en manos de la justicia. "Me han DESTROZADO TODA LA PIEL", ha dicho, subrayando que le han informado de que esas marcas se quedarán en sus piernas, aunque en menor intensidad, pero para siempre.