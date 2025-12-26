Manuela Ochoa interpreta los mensajes de apoyo en redes como "abrazos que Pedro me manda desde el cielo"

Manuela Ochoa atraviesa, sin ninguna duda, uno de los peores momentos de su vida. Tan solo cuatro días después de comprometerse con su novio Pedro, en México y frente a la Virgen de Guadalupe el pasado 12 de diciembre, él fallecía de manera inesperada para todos. Una tragedia que la influencer hacía pública el 21 de diciembre, cuando decidió compartir el dolor tan grande que estaba sintiendo con su comunidad.

Desde entonces, las redes sociales de Manuela se llenaron de mensajes de cariño, mucho apoyo y acompañamiento. También de especulaciones sobre las posibles causas de la muerte, ante las que ella no dudó en poner un límite. Con esa actitud tan conciliadora que ha mostrado hasta el momento, aclaró que Pedro no se quitó la vida, que no fue depresión ni un accidente, lo hizo con la intención de proteger su memoria y frenar rumores que lejos de acercarse a la realidad, solo aumentarían el morbo.

La influencer Manuela Ochoa sale a desmentir las posibles causas de la muerte de novio Pedro Cadahía | Instagram

Este 25 de diciembre, Manuela ha reaparecido en redes sociales en una fecha especialmente importante. Lo ha hecho a través de una storie de Instagram bastante sencilla, para tener un acercamiento con su comunidad tras lo sucedido. En ella, ha querido felicitar la Navidad a sus seguidores con un mensaje de agradecimiento que nace desde lo más profundo según ha querido dar a entender y que para la creadora de contenido era muy necesario hacer:

"Espero que la paséis rodeados de toda vuestra familia, que os queráis mucho, que os cuidéis más", escribía, recordando también que "la familia es un auténtico regalazo".

Manuela Ochoa agradeciendo los mensajes de apoyo | Instagram

Pero más allá de la felicitación navideña, Manuela ha querido detenerse en algo que en medio de estos momentos tan duros que está viviendo y que tanto dolor le está causando, se ha convertido en un bonito refugio: su comunidad. Se ha mostrado agradecida, fuerte y visiblemente emocionada por el cariño recibido, además confesaba que cada mensaje le ha servido de apoyo en estos días tan tristes. "Son abrazos que Pedro me manda desde el cielo", aseguraba emocionada. "Jamás pensé que una comunidad pudiese abrazar tanto y tan fuerte".

Unas palabras que han vuelto a tocar el corazón de miles de personas y que reflejan una admirable solidaridad y empatía por parte de muchos, así como el poder tan grande que tiene el acompañamiento colectivo en momentos de duelo. En una Navidad que está marcada por la ausencia de un ser muy querido, Manuela Ochoa ha encontrado consuelo en miles de personas y ha querido interpretar sus palabras como abrazos desde el cielo que le llegan a través de una pantalla y que para ella, tienen nombre propio, el de su prometido, Pedro Cadahía.