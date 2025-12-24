Ana Peleteiro, embarazada de nuevo junto a Benjamin Compaoré: "El regalo más grande"

Este año no ha sido fácil para Ana Peleteiro pues además de enfrentarse a grandes retos profesionales, la medallista olímpica también vivía uno de los peores momentos de su vida este verano: perdía al bebé que esperaba junto a su marido Benjamin Compaoré.

Tal y como contó Ana en su día, todo ocurrió durante una revisión rutinaria donde le dijeron que el embarazo no seguía hacía delante pues no había latido. Un mazazo para la pareja que superó este momento unida y bajo la protección de "su angelito".

El mensaje de Ana Peleteiro en redes tras perder a su bebé | Instagram @anapeleteirob

Pero ahora la suerte se multiplica y Ana y Benjamin están esperando de nuevo un bebé. La medallista, que acaba de cumplir 30 años y ya tiene una peque de tres años en común con su marido, lo anunciaba a través de sus redes sociales con una imagen de la ecografía y la tripa ya bastante abultada.

"Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? 🥹✨💗🌈 Nuestro angelito en el cielo 💫 nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad. 💖✨", escribía.

Una publicación que rapidísimo se llenaba de comentarios de cariño hacia la pareja que de embarca de nuevo en una preciosa etapa después de vivir una pérdida hace cinco meses.