NUEVOS DATOS SOBRE EL CASO
El abogado de Antonio Tejado evita pronunciarse sobre la reacción de su cliente a la petición de 28 años de cárcel
Se han cumplido dos años desde que varios hombres encapuchados entraran al domicilio de María del Monte y su pareja, Inmaculada Casal, para comerter un robo con violencia. Más tarde, se descubrió el autor intelectual habría sido su sobrino Antonio Tejado por el que ahora su tía pide 28 años de cárcel.
El pasado 25 de agosto de 2023 un grupo de encapuchados entró a la vivienda de María del Monte y su pareja Inmaculada Casal de madrugada. Los asaltantes las amordazaron y las ataron para robarles relojes, joyas y objetos de valor estimados en más de un millón de euros.
María del Monte y su pareja recuerdan este robo como violento y muy traumático pues a día de hoy todavía arrastran secuelas el respecto y de ahí su última decisión.
Antonio Tejado, detenido como autor intelectual
Tras una investigación, la Policía concluyó que detrás de este asalto estaba su sobrino, Antonio Tejado, ya que fue el autor intelectual del robo: no estaba presente, pero lo organizó. Al ser familiar de María del Monte, presuntamente facilitó datos personales a los asaltantes como horarios, accesos...
En febrero de 2024, Antonio Tejado fue detenido junto al resto de asaltantes y tras tres meses en prisión provisional, en mayo de 2024 fue puesto en libertad provisional y no puede salir del país, tiene que firmar en el juzgado de manera periódica y está prohibido que se acerque a su tía.
28 años de cárcel
En mayo de 2025 el juez dictó un auto de procesamiento lo que indica que hay datos suficientes para llevarlo a juicio. Harta de esta situación y debido a las secuelas que todavía arrastra, María del Monte habría pedido a través de su abogado que Antonio Tejado sea condenado a 28 años y medio de cárcel además de una indemnización millonaria por los daños físicos, morales y materiales.
La respuesta del abogado de Antonio Tejado
Las cámaras de Europa Press preguntaban al abogado de Antonio Tejado sobre cómo se ha tomado esta petición por parte de su tía a lo que respondía que: "No, no vamos a decir nada. Ya digo, yo contestaré en el juzgado y ya está".
"Nosotros entendemos lo contrario y por eso recurrimos", añade. Y respecto al estado anímico de su cliente, resalta que está “bien”.
