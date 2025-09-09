Vaqueros con chanclas: la tendencia inesperada que sigue arrasando en septiembre

El verano está llegando a su fin y septiembre se presenta como ese mes de transición en el que todavía no sabemos si sacar la chaqueta del armario o seguir apostando por prendas frescas. Pero hay un look que, lejos de desaparecer con el fin de agosto, sigue reinando en el street style, los vaqueros con chanclas.

Este mix de comodidad y estilo se ha instalado como el comodín perfecto para los días de entretiempo, cuando el calor aún no se marcha del todo, pero el otoño empieza a dejarse sentir. La clave está en saber jugar con las proporciones y con prendas básicas que no resten protagonismo al look. Y, como no podía ser de otra manera, las influencers ya lo han confirmado con sus últimas publicaciones en Instagram.

Las influencers lo confirman

Grace Villarreal (@gracyvillarreal), con más de 580 mil seguidores, es una de las que ha apostado recientemente por esta tendencia. Hace apenas unos días compartía en su perfil un outfit en el que combinaba unos vaqueros de pierna ancha blanca con unas flip flops minimalistas. El toque de color lo aportaban una camiseta amarilla y una chaqueta azul marino que cerraban el look de manera casual. Acompañando la publicación, Grace escribía: "Jeans with flip flops? Yes please". Una declaración de intenciones que demuestra que este combo es uno de sus favoritos en esta etapa de entretiempo.

Pero Grace no está sola en esta elección. Otra influencer que ha dejado claro que los vaqueros y las chanclas forman parte de sus básicos de septiembre es Violeta Mangriñán (@violeta), con una comunidad de 2,4 millones de seguidores en Instagram. Su último outfit la mostraba con un top halter negro, pantalones también en negro y unas chanclas a juego. Un look sencillo, pero muy efectivo, que confirma que ella tampoco está lista para despedirse de la frescura de las flip flops.

Look perfecto para el entretiempo

La fórmula no podría ser más sencilla: unos vaqueros en clave relajada, una camiseta básica y, para aportar ese aire desenfadado y urbano, una chaqueta oversize. Es un combo a prueba de errores que se ha convertido en sinónimo del estilo callejero más venerado. Funciona tanto en mujeres bajitas como en las más altas, porque estiliza sin complicaciones y ofrece esa comodidad que tanto se agradece en los días de transición.

Además, las sandalias planas se convierten en la pieza clave que aporta equilibrio al look. A diferencia de los tacones o de las deportivas más robustas, las flip flops transmiten frescura y sencillez, consiguiendo que un estilismo aparentemente básico se transforme en un acierto estilístico. La comodidad es un plus añadido, ideal para jornadas en las que el ritmo urbano exige practicidad.

Este tipo de combinaciones también responde a una tendencia global, la búsqueda de looks cada vez más versátiles, que funcionen tanto para una mañana de recados como para un encuentro improvisado con amigas en una terraza. En ese sentido, los vaqueros con chanclas se han coronado como el uniforme no oficial de septiembre.

Lo mejor de esta fórmula es que no requiere grandes inversiones, todas tenemos unos vaqueros en el armario, una camiseta básica que nunca falla y unas chanclas que probablemente han sido nuestras fieles compañeras de verano. Añadir una chaqueta oversize o incluso una americana ligera puede darle ese toque chic que lo eleva a otro nivel. Así, se convierte en un look que mezcla comodidad, estilo y un guiño a la moda sin esfuerzo.

En definitiva, el combo de vaqueros y chanclas no solo ha sobrevivido al final del verano, sino que se ha consolidado como la elección estrella para los primeros días de septiembre. Ya sea para un paseo urbano, para acudir a la oficina con un aire más relajado o para disfrutar de una tarde de terraceo, este dúo demuestra que la moda también puede ser cómoda y accesible.