La exclusiva boda de José Moro y Fátima Pereyra: código de vestimenta, tres vestidos de novia e invitados VIP

La relación de José Moro y Fátima Pereyra empezó hace casi dos años. La pareja se conoció en una fiesta organizada por el periodista Carlos Herrera y ahora se daba el 'sí, quiero' en una doble ceremonia que reunía a lo más VIP de nuestro país.

El enlace fue civil y lo celebraron junto a sus hijos y los familiares más cercanos el cuatro de septiembre en un exclusivo torreón del Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

Sin embargo, la fiesta oficial con el resto de invitados fue al día siguiente reuniendo a algunos de los VIPS más importantes de nuestro país.

Una fiesta con más de 250 invitados

Tras oficiar su relación y saltándose la tradición, los novios, ya marido y mujer, citaron a todos sus amigos y familiares en la Hacienda Media situada en Carmona (Sevilla).

Por allí se dejaron ver celebrities como Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío, la presentadora de La Voz, Eva González, Joaquín Prat, Carlos Sobera, Fran Rivera, Irene Villa, María José Suárez... Y todos cumpliendo el código de vestimenta: ellas de negro y ellos en esmoquin.

María José Suárez en la boda de José Moro y Fátima Pereyra | Gtres

La fiesta empezó a las ocho de la tarde con un cóctel al atardecer, siguió con una cena y terminó a altas horas de la madrugada con música en directo.

Irene Villa y su marido | Gtres

Por supuesto, los vinos de Cepa 21 no podían faltar para el brindis oficial de los novios.

Tres vestidos para la novia y un Tom Ford para el novio

Fátima lució tres vestidos nupciales diferentes durante la celebración de dos días. Llevó dos diseñados por ella misma: uno estilo midi satinado combinado con una pamela y stilettos bicolor que usó para la ceremonia civil y otro estilo sirena con motivos de flores bordados.

Fátima Pereyra vestida de novia | Gtres

El tercer vestido estaba firmado por la diseñadora australiana Rebeca Vallance. Por su parte, José Moro escogió un elegante traje de chaqueta de Tom Ford.