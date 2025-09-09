Septiembre es el nuevo enero: Cómo usar el tarot en casa para empezar de cero

No sé si eres del team verano o más del otoño… pero yo… siempre elegiré septiembre. Y es que no es para menos, este mes astrológica y místicamente siempre trae consigo una energía especial. Para muchas personas septiembre es "el nuevo enero", un momento perfecto para reorganizar la vida y marcar propósitos.

En este contexto, el Tarot se convierte en una herramienta valiosa para reflexionar sobre lo que dejamos atrás y lo que queremos construir. Porque más allá de su fama como herramienta de adivinación, el Tarot puede ayudarte a comprender tus procesos internos y a tomar decisiones más conscientes.

¿Cuántas veces podemos volver a empezar?

Los Arcanos Mayores reflejan las grandes etapas de la vida: cierres, aprendizajes y nuevos comienzos. El Loco, por ejemplo, representa la energía de lanzarse sin miedo a lo desconocido. El Mago recuerda que ya tienes todas las herramientas para crear lo que deseas. Y la Muerte (el Arcano sin nombre) habla de cerrar capítulos que ya no tienen sentido para abrir otros más auténticos.

Estas cartas nos muestran que todo inicio implica también un cierre, y que ambos son necesarios para avanzar. Septiembre nos invita precisamente a eso: soltar lo que ya no sirve y atrevernos a empezar de cero. Y hoy quiero compartir contigo esta herramienta, para que puedas familiarizarte con las cartas y entender cómo pueden revelarte información sobre tu momento presente (sin condicionar tu futuro).

Cómo hacer una lectura personal de Tarot en casa

Para aprovechar la energía de este septiembre, puedes hacer una lectura sencilla en casa:

Ten a mano una baraja de Tarot (si es tu primera vez, te recomiendo empezar con el Tarot de Marsella o Rider Waite).

(si es tu primera vez, te recomiendo empezar con el Tarot de Marsella o Rider Waite). Mezcla bien las cartas, céntrate en tu propósito para septiembre y saca una sola carta de los Arcanos Mayores.

para septiembre y saca una sola carta de los Arcanos Mayores. Esa carta será tu guía personal para este nuevo ciclo.

No necesitas complicarte: basta con mirar el arquetipo, observar qué emoción despierta en ti.

Significado de los Arcanos del Tarot

Pero no te preocupes, si no conoces bien el significado de cada Arcano, lo puedes consultar en esta pequeña lista que he creado para ti, puedes consultarla siempre que quieras, cada vez que saques una carta para ti, puede ser de forma semanal o mensual.

El Loco: inicio, libertad

El Mago: acción, potencial

La Papisa: intuición, espera

La Emperatriz: creatividad, fertilidad

El Emperador: orden, acción

El Papa: consejo, tradición

El Enamorado: elección, unión, pareja

El Carro: avance, decisión

La Justicia: equilibrio, verdad

El Ermitaño: reflexión, paciencia

La Rueda de la Fortuna: cambio, destino

La Fuerza: paciencia, dominio

El Colgado: pausa, observación

Arcano sin nombre: transformación, cierre

La Templanza: calma, integración

El Diablo: deseo, ataduras

La Torre: ruptura, revelación

La Estrella: esperanza, guía

La Luna: intuición, confusión

El Sol: éxito, claridad

El Juicio: despertar, liberación

El Mundo: logro, plenitud

Te amplío la información de cada carta aquí, puedes incluso tomar notas de tu Arcano Mayor.

La oportunidad que esperabas para dar ese paso

Septiembre como "nuevo enero" nos recuerda que siempre podemos empezar de nuevo. El Tarot no dicta tu destino, pero sí te muestra caminos posibles y energías disponibles. La clave está en escucharte, tomar tus propias decisiones y permitirte confiar en lo que tu intuición te señala.

Así que este mes, si sientes que es tiempo de reordenar tu vida, toma tu baraja, saca una carta y pregúntate: ¿qué me enseña sobre lo que necesito abrir, soltar o empezar ahora?