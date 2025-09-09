Recogidos de pelo cómodos y estilosos para ir a la oficina

¿Quién dijo que los recogidos eran exclusivos de las bodas o de los grandes eventos? Cada vez son más las mujeres que los incorporan a su día a día como parte de su estilo personal. Un buen recogido puede transmitir sofisticación, seguridad y frescura, tanto en una reunión de trabajo como en una cena improvisada.

El estilista y cofundador de los exclusivos salones THE LAB, Javier Mateo, lo explica con claridad: "Un recogido bien elegido puede transformar el rostro y adaptarse a la personalidad de cada mujer. No se trata de llevar el peinado de moda, sino de encontrar el que más favorezca según las facciones, el estilo personal y la ocasión".

Con esa premisa, repasamos de su mano los recogidos más favorecedores, aquellos que, más allá de las tendencias, tienen la capacidad de elevar un look y realzar lo mejor de cada rostro.

El chignon bajo

Si hay un recogido que nunca pasa de moda, ese es el clásico chignon bajo. Este moño bajo, colocado a la altura de la nuca, aporta un aire sofisticado y equilibrado que realza los rasgos del rostro de manera natural.

"Es ideal para rostros ovalados y alargados, ya que ayuda a equilibrar las proporciones y aporta un aire refinado", explica Mateo. Además, es un peinado versátil que admite diferentes versiones, desde el acabado pulido y minimalista hasta opciones más románticas decoradas con horquillas, peinetas o pequeños accesorios brillantes.

Se trata de un recogido ideal para quienes buscan transmitir profesionalidad y elegancia en el entorno laboral, sin renunciar a un toque personal en ocasiones especiales.

Moño bajo | Freepik

Coleta alta con volumen

Otra opción es la coleta alta (a la altura coronilla) con volumen . Este estilo, además de estilizar el cuello, resalta los pómulos y aporta un aire fresco y juvenil. Según el experto, funciona especialmente bien en rostros redondos o con facciones suaves, ya que la altura de la coleta estiliza la silueta y aporta definición. Para elevar aún más el resultado, se pueden añadir ondas suaves en los mechones sueltos o envolver la base con una sección de cabello para ocultar la goma y darle un acabado más sofisticado.

Es un recogido práctico, ideal para largas jornadas, pero con la ventaja de que se transforma fácilmente en un look de noche con apenas unos retoques.

Coleta alta | Freepik

Recogidos con trenzas

Las trenzas nunca pasan desapercibidas y este año están más presentes que nunca en recogidos de todo tipo. Desde las laterales hasta las de estilo cascada. Combinarlas con mechones sueltos que enmarquen el rostro crea un efecto fresco y natural, con un aire romántico muy favorecedor.

Son ideales para rostros en forma de corazón o triángulo, ya que suavizan los ángulos y aportan equilibrio. Puede ser tan informal como una trenza lateral acompañada de ondas sueltas o tan sofisticado como un recogido trenzado para un evento especial.

Trenza | Freepik

Recogido despeinado o con un toque messy

Los recogidos despeinados o messy se han convertido en una tendencia, lejos de transmitir descuido, este estilo juega con mechones sueltos, volúmenes irregulares y texturas que logran un look relajado pero con mucha elegancia.

Son especialmente recomendables para rostros cuadrados o con facciones marcadas, ya que suavizan las líneas y aportan un aire fresco, juvenil y desenfadado. Perfectos para quienes buscan un estilo moderno sin parecer demasiado formales.

Moño despeinado | Freepik

Más allá de las preferencias, Javier Mateo insiste: "lo más importante a la hora de elegir un recogido es tener en cuenta la forma del rostro, el estilo personal y la ocasión. Un buen profesional puede adaptar cada estilo para potenciar la belleza natural y crear un look que favorezca en cada momento". La próxima vez que busques un peinado rápido, pero elegante, recuerda estas opciones.