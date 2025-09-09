Tamara Falcó y Teresa Urquijo coinciden en la baby shower de una amiga común donde todas llevaban el mismo vestido

Este fin de semana, Luisa Bergel, hija del empresario Jaime Bergel, celebró una baby shower muy especial acompañada de todas sus amigas, entre las que se encontraban Tamara Falcó y Teresa Urquijo para dar la bienvenida a su nuevo hijo Pelayo, fruto de su matrimonio con el economista Cristian Flórez.

Invitadas que, además de haber organizado esta fiesta sorpresa para ella, se pusieron de acuerdo para lucir en conjunto el vestido de la última colección TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro, de estampado de flores azules. Un bonito detalle que hacía referencia al sexo del bebé.

Más allá de los vestidos, el entorno estaba ambientado al detalle. Se celebró en un jardín decorado en tonos azul celeste, el clásico color que se utiliza para indicar que va a ser niño.

Tamara se mostró muy ilusionada al ver que su amiga está formando una familia: "Baby shower de Luisa. Celebrando con toda la ilusión y el cariño del mundo".

Una amistad de años

Luisa es íntima amiga de Tamara, y es que fue ella quien presentó a la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva en marzo de 2020 en su fiesta de cumpleaños. Su amistad se remonta a enero de ese mismo año y desde entonces, comparten juntas celebraciones memorables como esta.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Madrid | Gtres

Por su parte, Teresa Urquijo, esposa de José Luis Martínez-Almeida, también es una gran amiga de Luisa Bergel. Ha sido madre hace nada de un bebé de dos meses, así que pudo empatizar perfectamente con este momento.

De hecho, tal y como lo mostraba Tamara por redes sociales, Teresa fue la organizadora del evento: "Gracias Tere por organizarlo tan bonito y a todas esas amigas maravillosas por hacerlo aún más especial".