El truco para que tus galletas caseras tengan la forma perfecta

¿Sientes envidia por las galletas de pastelería? No te vamos a intentar convencer de que las tuyas son mejores, eso ya lo sabes, pero te queremos regalar un pequeño truco para que sean tan bonitas como las que se elaboran en los obradores.

Seguro que lo intentas, pero nunca te salen perfectas, siempre hay alguna parte que se deforma por muchos cortapastas y moldes que uses. A pesar de que la gracia de la comida casera no reside en buscar la forma perfecta -piensa en las croquetas de la abuela-, cuando se trata de cocinar para otros buscamos la perfección. Y hemos encontrado el método definitivo para que tus galletas sean las más redondas del mundo.

Cómo hacer galletas redondas sin usar un cortapastas

El hack de la usuaria @brekkiebake te convertirá en una repostera de categoría. Para que tus galletas caseras parezcan de pastelería, solo deberás usar un vaso de cristal. El momento justo para conseguirlo es cuando están recién horneadas, cuando la masa aún no se ha endurecido del todo.

Con las galletas sobre la bandeja del horno caliente, coge el vaso de cristal y encaja el agujero sobre la galleta. Mueve de forma circular el vaso. Este es el paso clave: con el movimiento, la galleta irá cogiendo la forma circular del recipiente. El tamaño del vaso dependerá de cómo de grande sea el diámetro de tu dulce.

Así debes conservar las galletas caseras para que duren más

Seguramente quieras conservar durante unos días tu deliciosa creación para disfrutarla durante la semana y alegrar tus días al desayunarlas. A diferencia de las galletas que se venden en el supermercado que suelen mantenerse perfectas alrededor de 2 semanas, debido a los ingredientes y conservantes con las que se elaboran; las caseras suelen durar solo 3 días hasta que empiezan a perder el apetecible crujiente.

Conservar la textura por más tiempo es posible. Algo esencial es dejarlas enfriar por completo a temperatura ambiente tras hornearlas, para que pierdan toda la humedad y no se ablanden. Sin duda, el mejor método para guardarlas es hacerlo en un recipiente hermético, como un bote de cristal bien cerrado.

¡Ni se te ocurra meterlo en la nevera! Solo conseguirás generar una humedad perjudicial para tus galletas. Debes mantener ese bote en un espacio seco y fresco. Y si lo prefieres, también puedes congelarlas. Guárdalas en un recipiente hermético y cuando quieras consumir 2 o 3, sácalas y deja que se descongelen por completo.

New York Cookies: la receta de las galletas más golosas

En la actualidad, se ha puesto de moda un tipo de galleta bastante cañera. Si no te gusta el dulce, es mejor que no las hornees, pues es la receta perfecta para los más golosos. Se denominan "New York Cookies", están hechas con pepitas de chocolate -y a veces se rellenan con alguna crema- y se diferencian del resto por ser blanditas y mucho más gruesas. Para elaborarlas en casa necesitas:

400 g de harina

250 g de mantequilla

100 g de azúcar blanco

150 g de azúcar moreno

2 huevos

200 g de pepitas de chocolate

1 cdta de levadura

1 cdta de esencia de vainilla

Sal en escamas

Elaboración:

1. Precaliente el horno a 200 grados.

2. Mezcla la mantequilla y los azúcares hasta que estén bien integrados.

3. Bate los huevos y añádelos a la mezcla. Remueve hasta obtener una masa.

4. Añade la esencia de vainilla, la harina y la levadura poco a poco y mezcla.

5. Incorpora las pepitas de chocolate y amasa bien todos los ingredientes para que el chocolate se reparta.

6. Tápalo con papel film y deja reposar la masa durante dos horas en la nevera.

7. Transcurrido el tiempo, prepara una bandeja de horno con papel vegetal y haz bolitas con la masa. Repártelas sin que se toquen y echa un poco de sal por encima.

8. Hornéalas hasta que estén doradas, alrededor de 10 minutos.