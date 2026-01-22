El truco para cocer una patata en el microondas en tan solo 5 minutos y que quede perfecta

La patata es un ingrediente estrella que puede acompañar cualquier plato, puede servir de plato principal como el puré o la ensaladilla rusa, y también para inspirar preparaciones creativas. Pero, cuando buscas rapidez en la cocina, el tiempo de cocción, suele ser un inconveniente. Afortunadamente existe un método sencillo que permite tener una patata lista en apenas cinco minutos solo utilizando un electrodoméstico común: el microondas.

Chica abriendo el microondas | iStock

Según la chef María Pérez Espín, el procedimiento es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es limpiar la patata y secarla con cuidado, luego se hacen varios agujeros con un tenedor para que no estalle durante a cocción. Después debes envolver este alimento en papel de cocina humedecido e introducirlo en el microondas durante cinco minutos. Al retirarla, la patata estará tierna pero, dependiendo del gusto del consumidor, puede dorarse un poco más en la sartén, sólo llevará unos minutos más.

Este truco es muy cómodo a la vez que rápido, como ves en escasos minutos, puedes obtener una textura tierna y un sabor exquisito de este ingrediente, además, no pierde sus nutrientes. Ofrece una opción saludable sin tener que sacrificar absolutamente nada, ni siquiera el sabor. Es un método ideal para aquellos que buscan eficiencia sin perder la esencia de los platos de caseros de calidad.