MUCHO MÁS ÚTIL
¿Cuando abres un paquete de espaguetis siempre se desparraman? Este es el truco
Aunque parezca fácil abrir un paquete de espaguetis, las probabilidades de que se caigan, se rompan y se desparramen, son altas. Por eso, existe un truco sencillo para que esto no ocurra, solo tienes que tumbar el paquete.
A veces da hasta miedo la idea de coger una bolsa de espaguetis de la despensa y abrirla, porque imaginas todos los escenarios posibles y ninguno puede salir bien. Haces un poco de fuerza para abrirla y de repente se caen por la parte de abajo y se desparraman por la encimera, llenándola de fideos sueltos, se rompen o incluso se quedan demasiado expuestos al aire porque su empaque sea inservible ya.
Aunque sea una rutina sacar la compra del carro y guardarla en su sitio, cuando llega el momento de los espaguetis, no es fácil no solo porque son finos y largos y se rompen con mucha facilidad sino porque no suelen entrar en los tarros que hay por casa o no sirven los espacios libres que tiene la cocina por su delicadeza. Además la bolsa de siempre no los protege del todo, y tienes que tener cuidado porque el aire y la humedad no les hace ningún favor.
El truco que tienes que utilizar es más sencillo de lo que parece, simplemente tumba el paquete de espaguetis y ábrelo haciendo un corte horizontal en cada uno de los laterales, que vaya de punta a punta. No habrá ningún tipo de problema porque tú escoges la cantidad de pasta que quieres cocinar ese día y para guardarlo basta con pegar celo en los cortes que has hecho. Después vuelve a meterlos en la despensa, en su correspondiente recipiente de cristal y listo.
