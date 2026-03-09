¿Cuando abres un paquete de espaguetis siempre se desparraman? Este es el truco

A veces da hasta miedo la idea de coger una bolsa de espaguetis de la despensa y abrirla, porque imaginas todos los escenarios posibles y ninguno puede salir bien. Haces un poco de fuerza para abrirla y de repente se caen por la parte de abajo y se desparraman por la encimera, llenándola de fideos sueltos, se rompen o incluso se quedan demasiado expuestos al aire porque su empaque sea inservible ya.

Aunque sea una rutina sacar la compra del carro y guardarla en su sitio, cuando llega el momento de los espaguetis, no es fácil no solo porque son finos y largos y se rompen con mucha facilidad sino porque no suelen entrar en los tarros que hay por casa o no sirven los espacios libres que tiene la cocina por su delicadeza. Además la bolsa de siempre no los protege del todo, y tienes que tener cuidado porque el aire y la humedad no les hace ningún favor.

El truco que tienes que utilizar es más sencillo de lo que parece, simplemente tumba el paquete de espaguetis y ábrelo haciendo un corte horizontal en cada uno de los laterales, que vaya de punta a punta. No habrá ningún tipo de problema porque tú escoges la cantidad de pasta que quieres cocinar ese día y para guardarlo basta con pegar celo en los cortes que has hecho. Después vuelve a meterlos en la despensa, en su correspondiente recipiente de cristal y listo.