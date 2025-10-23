CONSEJOS SALUDABLES
¿Las legumbres te dan gases? Cómo cocinarlas para poder comerlas hasta de cena y que no produzcan malestar
Las legumbres suelen ser un clásico en nuestras comidas semanales, y aunque son muy efectivas por aportar los nutrientes esenciales y dejar una sensación de saciedad al terminar de comer, no digerirlas de la forma correcta, hará que produzcan gases o malestar intestinal. Eso sí, con la preparación adecuada se pueden disfrutar sin problema.
Lo primero a tener en cuenta para llevar a cabo una correcta elaboración es ponerlas en remojo de forma adecuada. Dejarlas entre ocho y doce horas sería lo ideal, y durante ese intervalo cambiar el agua un par de veces, para eliminar posibles compuestos que dificulten la digestión.
Una vez las legumbres estén en remojo, puedes añadirle un complemento como el bicarbonato de sodio para hacerlas más digestivas y que se ablanden más rápido. Antes de cocerlas es imprescindible cambiar de agua y, durante su elaboración, puedes añadir tomillo, laurel o comino, entre otros, para darle sabor y de paso, reducir gases. Sí vas a agregar un acompañamiento al plato, es aconsejable evitar alimentos flatulentos, como brócoli, coliflor o cebolla cruda.
Además, las legumbres son de por sí una alimentación muy versátil que puede combinarse con arroz, pasta, quinoa y un largo etcétera... Lo que favorece incorporarlas a la dieta diaria. Un ejemplo sencillo y fácil a la hora de cocinar son las lentejas rojas, que son fuente de proteínas vegetales, tiene hierro o magnesio y ayudan en el proceso digestivo.
