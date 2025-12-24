Bombones de gelatina saludables para disfrutar de una Navidad más ligera

La Navidad huele a hogar, a momentos compartidos y, cómo no, a dulces irresistibles. Estos bombones saludables llegan para endulzar tus fiestas de la forma más ligera y deliciosa. Son fáciles, rápidos y tan bonitos que parecerán sacados de una pastelería.

Porque sí, en NovaMás creemos que cuidarte también puede ser un placer. Y en plena temporada de brindis, cenas y postres abundantes, estos pequeños bocados se convierten en la alternativa perfecta para equilibrar placer y bienestar.

Alternativas a los dulces navideños

Lo mejor de esta receta es que combina ingredientes sencillos, pero con beneficios que tu cuerpo agradecerá.

La base es una gelatina sin azúcar, que aporta textura y dulzor sin añadir calorías extra. A eso se suma el yogur griego natural, rico en proteínas y probióticos, que da cremosidad y un toque lácteo irresistible. Y, si quieres elevar el nivel, puedes añadir un scoop de colágeno: un gesto de autocuidado que tu piel y tus articulaciones notarán incluso en medio de las fiestas.

Hemos visto la receta en el perfil de @noesensalada y nos ha gustado tanto, que os proponemos su versión para Navidad, si usáis moldes con motivos navideños. En su caso, usa gelatina de fresa, pero se puede usar de cualquier sabor y, en función de eso, tendrán más o menos colorido.

Ingredientes de los bombones de gelatina

Medio litro de agua hirviendo.

1 sobre de gelatina en polvo sin azúcar (elige tu sabor favorito: fresa, cereza o frutos rojos son perfectos para Navidad).

1 taza de yogur griego natural.

1 scoop de colágeno (es opcional, pero si lo tienes en casa es un buen añadido nutricional)

Elaboración de la receta

La receta es muy fácil de hacer y se prepara en pocos minutos. Te dejo el paso a paso:

Disuelve la gelatina en el agua hirviendo, removiendo bien hasta que no queden grumos.

en el agua hirviendo, removiendo bien hasta que no queden grumos. Deja que repose unos minutos y añade el yogur griego , mezclando con movimientos suaves hasta obtener una textura homogénea.

, mezclando con movimientos suaves hasta obtener una textura homogénea. Incorpora el colágeno , si decides usarlo, y vuelve a mezclar.

, si decides usarlo, y vuelve a mezclar. Vierte la mezcla en moldes pequeños : los de silicona con formas navideñas (estrellas, corazones, copos de nieve) quedarán preciosos. Si no tienes, siempre puedes usar cubiteras de hielo.

: los de silicona con formas navideñas (estrellas, corazones, copos de nieve) quedarán preciosos. Si no tienes, siempre puedes usar cubiteras de hielo. Refrigera por al menos 3 horas.

por al menos 3 horas. Y listo: tendrás unos bombones firmes, frescos y con ese brillo sutil que los hace tan tentadores.

Sírvelos fríos, acompañados de un poco de coco rallado o unas hojitas de menta fresca. También puedes colocarlos en cajitas decoradas para regalar: son un detalle artesanal, saludable y lleno de cariño.