12 meses, 12 looks de la reina Letizia: así ha vestido en 2025

La reina Letizia ha vuelto a demostrar en 2025 por qué es uno de los grandes referentes de estilo dentro y fuera de nuestras fronteras. Fiel a una elegancia sobria pero siempre con un toque actual, ha sabido combinar protocolo, tendencias y piezas con historia en cada una de sus apariciones públicas.

Desde trajes impecables hasta vestidos de gala dignos de una reina, pasando por joyas cargadas de historia y guiños a la moda española, repasamos los 12 looks más destacados de la reina Letizia de este 2025, uno por cada mes del año.

Enero: traje azul y moda lavallière

Si hay una tendencia por la que Letizia ha apostado con fuerza este 2025 es la moda lavallière. En enero estrenó una camisa con lazada al cuello —inspirada en la corbata anudada que se popularizó en la Francia del siglo XVII— que daba un aire romántico al traje azul marino elegido para la despedida de la princesa Leonor en Cádiz, antes de embarcar en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. El toque final lo puso una diadema dorada con forma de hojas y unos mocasines negros de tacón cuadrado, cómodos y elegantes.

Reina Letizia | Gtres

Febrero: tweed y un broche con historia

Para recibir al presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, en el Palacio Real de Madrid, la reina optó por un traje de tweed azul marino que destacó por su sobriedad. Sin embargo, todas las miradas se fueron a su joya: un broche perteneciente a las llamadas joyas de pasar, legado de la reina Victoria Eugenia. Letizia reinterpretó la pieza prescindiendo de la perla colgante y combinándola con discretos pendientes de botón de Ansorena.

Reina Letizia | Gtres

Marzo: pantalón efecto piel

En el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Arte 2025, celebrado en Almería, Letizia dejó a un lado el traje para apostar por un pantalón tobillero efecto piel en color beige. Lo combinó con salones a juego, una camisa en la misma gama cromática con sutil estampado negro y una blazer oscura, además de un bolso de la firma almeriense Mona Moon.

Reina Letizia | Gtres

Abril: falda plisada con sorpresa

Ya en plena primavera, durante su visita al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, la reina lució una falda midi plisada color crema de Adolfo Domínguez muy especial: al moverse, dejaba ver los bordes de los pliegues en rojo. La combinó con un jersey rojo de Hugo Boss, salones destalonados beige y bolso a juego.

Reina Letizia | Gtres

Mayo: el look más rompedor

En mayo, Letizia sorprendió con uno de sus estilismos más modernos. Para los monólogos científicos Solo de Ciencia, eligió unos pantalones negros de crepé de seda de Sybilla, de talle alto y pierna ancha, combinados con un crop top de cuero negro oversize. Remató el conjunto con zapatos de Massimo Dutti y bolso negro de Giorgio Armani.

Reina Letizia | Gtres

Junio: denim elevado y zapatos rojos

Las tendencias también tienen cabida en el armario real. En junio, Letizia apostó por el total look denim con un vestido vaquero oscuro de Carolina Herrera, sin mangas y con cinturón a juego, durante un acto en el Monasterio de Montserrat. El contraste lo pusieron los zapatos rojos Babies Paula de Sézane y un bolso de mano en el mismo tono.

Reina Letizia | Gtres

Julio: inspirado en Audrey Hepburn

En los Premios Mariano de Cavia 2025, la reina firmó uno de sus looks más elegantes del año: un vestido negro palabra de honor, largo tobillero, combinado con un collar de perlas perteneciente a las joyas de pasar. Un estilismo que evocaba inevitablemente a Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes.

Reina Letizia | Gtres

Agosto: vestido griego y joyas XL

Durante el Atlàntida Mallorca Film Fest 2025, Letizia optó por un vestido blanco midi de Hugo Boss, de inspiración griega, con cintura drapeada asimétrica. Elevó el look con un llamativo brazalete XXL dorado en forma de hojas —modelo Acacia de Suma Cruz—, pendientes a juego, sandalias doradas de Aquazzura y un clutch.

Reina Letizia | Gtres

Septiembre: tweed y cinturón ancho

Para el World Cancer Research Day en Salamanca, la reina volvió a confiar en el tweed con una chaqueta larga de acabado desflecado, ajustada con cinturón ancho negro. La combinó con pantalones rectos negros y sus ya clásicos Babies Paula de Sézane.

Reina Letizia | Gtres

Octubre: transparencias elegantes

En los Premios Princesa de Asturias 2025 sorprendió con un vestido negro de Sybilla, palabra de honor, con una segunda capa de seda que creaba transparencias en el escote y un efecto cuello cisne. El peinado, una coleta media, aportaba un favorecedor efecto lifting.

Reina Letizia | Gtres

Noviembre: noche de gala con tiara Cartier

Durante la visita de Estado del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, Letizia deslumbró con un vestido largo oscuro de escote cuadrado y detalles de pedrería en las mangas, sandalias Martinelli x Redondo Brand y la histórica tiara de Cartier. Una joya creada para Victoria Eugenia de Battenberg y una de las piezas más emblemáticas del joyero real.

Reina Letizia | Gtres

Diciembre: cazadora roja y estilo urbano

Para un acto en Salamanca por el Día Internacional de la Discapacidad, la reina apostó por un look práctico y moderno: cazadora de cuero roja como americana, jersey de cuello cisne beige de Falconeri, pantalón de pinzas con raya diplomática y mocasines negros. Una fórmula perfecta para combatir el frío sin renunciar al estilo.