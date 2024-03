La tortilla con caviar y otras recetas virales de Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham es un aficionado de la cocina y así lo ha demostrado en sus redes sociales, ya que muestra sus habilidades culinarias constantemente en vídeos que sube en sus perfiles. Su última receta, por eso, ha causado revuelo por la utilización de un lujoso ingrediente: el caviar.

La tortilla francesa más polémica

Con sus 16,4 millones de seguidores en Instagram, Brooklyn ha logrado cautivar a todos al cocinar una tortilla francesa con distintas sorpresas. Si has visto The Bear, te sonará esta tortilla. Y es que el joven ha utilizado la receta de la famosa serie que arrasó en los Emmys para elaborar una tortilla con caviar. El post acumula ya más de 114.000 me gustas.

Por si no estás familiarizada con la serie, The Bear está protagonizada por Jeremy Allen White (seguramente te suena su nombre porque es el novio de Rosalía) y, en uno de los capítulos de la nueva temporada, el personaje de Sidney (Ayo Edebiri) prepara una tortilla francesa que luce espectacular.

Aun así, la receta de Brooklyn no es exactamente igual, él ha hecho su versión. La real es una tortilla rellena de queso Boursin y por encima unas patatas fritas onduladas con sabor a cebolla y crema agria desmenuzadas.

La de Brooklyn es mucho más... cara. Para prepararla, Beckham bate media docena de huevos en un bol. Después, derrite dos dados de mantequilla sobre una sartén antiadherente a fuego medio. Baja el fuego y vierte los huevos, que remueve lentamente hasta que quedan bien cuajados.

Con la ayuda de una espátula de silicona, Brooklyn enrolla la tortilla sobre la sartén y la sirve en un plato. Para terminar, más mantequilla sobre la tortilla, salpimienta al gusto y añade cebollino picado y lo que ha revolucionado las redes: una generosa cucharada de caviar de Osetra.

Brooklyn Beckham cocinando tortilla con caviar | Instagram @brooklynpeltzbeckham

¿Por qué ha causado tanto revuelo?

Tenemos que partir de la base de que el hijo mayor de los Beckham siempre ha recibido mucho hate en sus videos de recetas. Básicamente, por simular que es un chef cuando no lo es y por realizar recetas que -aparentemente- parecen muy fáciles. Pero esta se ha llevado el premio a la más polémica por el uso del caviar.

Al final del vídeo se ve cómo Brooklyn añade una generosa cucharada de caviar de Osetra sobre la tortilla francesa y lo sirve con un cubierto de plástico, ya que los metales cambian la acidez de este alimento.

Este caviar es el segundo más popular del mundo, procede de Rusia y una lata de 135 gramos como la que utiliza Beckham en el vídeo cuesta unos 200 euros.

Brooklyn Beckham enseñando el caviar con el que ha cocinado | Instagram @brooklynpeltzbeckham

El vídeo acumula más de dos mil comentarios, en los que la gran mayoría son críticas. "Y el premio para la persona más desconectada durante una crisis del costo de vida es para...", "¿Alguna vez ha tenido trabajo desde que dejó la escuela?" o "¿Quién tiene caviar a mano?".

Más y más recetas

Pero como ya hemos dicho, no es la primera receta que sube que se hace viral. Desde una sopa de carne, un poke bowl, un bocata de fish and chips o las típicas tortitas americanas. Algunas más sencillas y otras más elaboradas, Brooklyn siempre acumula miles de likes y comentarios en cada plato que realiza. ¿Será el próximo chef revelación?