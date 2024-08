¿Te tomas una copa después de comer? Esto es lo que dice la ciencia de este supuesto digestivo

Uno de los mayores placeres de la vida es darse un buen festín de comida y si es con los amigos más. Además, es común que en estas reuniones de amigos, tras una comida pesada, nos animemos a tomar un digestivo. Es lo que se conoce comúnmente como una copa de alcohol. En muchas culturas existe la creencia de tomar una copa después de comer para facilitar la digestión. Es un mito muy arraigado a la sociedad, pero… ¿es esto cierto?

Una comida con amigos | iStock

Para empezar, su efectividad es discutible. Se dice que un chupito, especialmente licores digestivos como el brandy, el pacharán, el orujo, el destilado de hierbas o el licor café, estimula la producción de jugos gástricos y relaja los músculos del tracto digestivo, facilitando así la digestión de la comida.

Ciertamente, la ciencia no evidencia esta creencia. No existen, de momento, estudios que demuestren la capacidad beneficiosa del alcohol sobre los procesos digestivos. Incluso, es todo lo contrario: el consumo del alcohol después de las comidas podría ser hasta perjudicial. Si hablamos de poca cantidad, no hay riesgo, pero el exceso de consumo podría tener el efecto contrario y, en lugar de ejercer de alimento digestivo, irritaría el estómago y podría empeorar la digestión.

Amigos tomando un chupito | iStock

Cabe destacar también que el alcohol afecta al hígado, que es el órgano que se encarga de metabolizarlo. Por tanto, más allá de los efectos perjudiciales del alcohol, hay que tener en cuenta que es uno de los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de boca o en el tracto intestinal.

La OMS cataloga el alcohol como un alimento nocivo y debe de ser tratado como tal. Si lo que buscas es una digestión menos pesada, hay alimentos que pueden ayudarte. Este es el caso de la piña, que tiene en su composición la enzima bromelina. Esta colabora en la digestión de las proteínas facilitando la digestión. La piña es una fruta tan versátil que podemos consumirla en los típicos postres hasta como acompañamiento de platos salados.