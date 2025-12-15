La solución a tus aperitivos para estas fiestas con las tablas que nunca fallan de Mercadona

¿Qué nos propone Mercadona? Las tablas que nunca fallan y nunca pasan de moda, porque es una opción práctica y versátil.

No consiste solo en poner comida en una tabla, es algo más: es un viaje por una experiencia sensorial y, lo mejor, es que es posible con muy poco esfuerzo.

En Mercadona tienen todo lo necesario para prepararlas y que esta Navidad puedas crear un ambiente distendido, invitando a que cada uno coma lo que le apetezca.

Además, las tablas se pueden personalizar según los invitados, gustos, colores, texturas y, lo mejor, hay una gran variedad.

Para empezar, es necesario buscar un plato, fuente, tabla o un utensilio que nos sirva para montarla.

El siguiente paso es decidir de qué prepararla: ibéricos, quesos, patés, ahumados, conservas de pescado…. Es tan sencillo como hacer una lista de la compra, ¡y en pocos minutos estará lista!

Tabla de Ibéricos

Para esta tabla, elige los productos de La Charcutería de Mercadona de los que todo el mundo habla.

Table de Ibéricos | Mercadona

Para esta tabla, los ibéricos que no pueden faltar son:

•El clásico Jamón de cebo ibérico. Con una curación mínima de 24 meses, alcanza ese sabor profundo e intenso que lo convierte en protagonista de cualquier mesa. Su textura jugosa y equilibrada es puro placer para los sentidos.

•Chorizo de cerdo ibérico: para los amantes de los sabores con carácter. Un imprescindible para quienes saben disfrutar de lo genuino.

•Salchichón ibérico: el equilibrio perfecto entre suavidad y sabor. De textura firme y aroma especiado, es un embutido versátil que brilla tanto en una tabla gourmet como en aperitivos o recetas creativas. Un clásico reinventado que nunca defrauda.

•Lomo de cebo ibérico: sutil, elegante y lleno de matices. Su carne magra, tierna y sabrosa, junto con su condimentación artesanal, lo convierten en una joya en cualquier degustación.

La tabla de ibéricos alcanza otro nivel cuando se acompaña con los toques justos de frescura, dulzor y textura. Puedes combinar los sabores intensos de los embutidos con tomates cherry, que aportan jugosidad y color; orejones, que suman un matiz dulce y equilibrado; y anacardos, que ofrecen ese punto crujiente y delicado. Y, por último, completa la experiencia con regañás y picos camperos, perfectos para disfrutar cada bocado.

Tabla de quesos

El queso siempre es un acierto, hay infinidad de opciones, sabores y texturas.

Table de quesos | Mercadona

Estos son algunos de los quesos favoritos que encontramos en cualquier Mercadona:

•Rulito de piña y almendras: una combinación inesperada y equilibrada entre suavidad y frescura. La cremosidad del queso se fusiona con los trozos de piña dulce y el crujir de las almendras, ofreciendo un contraste perfecto de texturas.

•Queso Brie: el clásico francés que aporta un toque de elegancia a cualquier tabla. De textura sedosa y sabor delicado, destaca por su corteza blanca comestible y su aroma sutil.

•Roquefort: un queso azul de carácter fuerte, personalidad inconfundible y un sabor profundamente aromático. Ponlo entero o en daditos para que todos disfruten de su intensidad.

•Viejo Tostado: a pesar de su maduración prolongada, mantiene un toque afrutado y equilibrado. Un queso con presencia y carácter. Córtalo en cuñas y así tendrá el tamaño perfecto para degustarlo.

•Queso curado con trufa: una auténtica joya gourmet elaborada con leche de vaca, oveja y cabra. Con más de 10 meses de curación, alcanza una profundidad aromática única, potenciada por la trufa, que aporta notas terrosas y elegantes.

•Queso semicurado de oveja: de sabor suave y equilibrado, conserva el toque dulce característico de la leche de oveja. Su textura cremosa, pero firme, permite disfrutarlo solo o acompañado de frutas y frutos secos.

Podemos realzar el sabor con ciruelas desecadas, nueces, membrillo, regañás y uvas pasas.

Tabla de ahumados y encurtidos

Para una opción más original y diferente se puede probar con una tabla de ahumados y encurtidos, que, al igual que las de conservas de pescado, se están volviendo tendencia.

Tabla de ahumados | Mercadona

Para comenzar, se pueden añadir unas sardinas ahumadas, que combinan a la perfección con tomate seco y burrata.

Una buena opción es el salmón ahumado de Hacendado, que armoniza perfectamente con quesos cremosos como la burrata y contrasta con los encurtidos, que siempre son un acierto en esta combinación.

Para esta tabla, pueden quedar muy bien, las alcaparras, los pepinillos pequeños y como no, las aceitunas chupadedos, un imprescindible en la lista de compra.

Al igual que el salmón marinado (ya viene preparado). El marinado realza la calidad del pescado sin enmascararlo. Perfecto para combinar con rúcula, aguacate o pepino, creando armonías refrescantes.

Podemos añadir a nuestra tabla unos huevos duros de codorniz partidos por la mitad. Y no pueden faltar los crackers con sal y unas mini tostas extrafinas.

Para culminar esta deliciosa tabla de ahumados, se puede colocar en un recipiente pequeño alguna salsa, como la tártara (con mayonesa, pepinillos, alcaparras y cebollino) o una mayonesa con aguacate.

Aderézalo con pimienta al gusto sobre los huevos y aguacate y ¡tabla lista!