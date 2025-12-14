Tres entrantes sabrosos y fáciles de hacer, ideales para las comidas de Navidad

Antes de una buena comida de Navidad, si hay algo que no pueden faltar son los entrantes. Dedicar un tiempo a abrir el apetito y picar un poco de todo es la excusa perfecta para compartir, charlar y brindar. Lo mejor de todo es que los entrantes pueden ser muy variados, desde los más clásicos -como el jamón, el queso, las aceitunas y los canapés- hasta los más creativos. Sean unos o los otros, los entrantes hacen que la espera para que llegue el plato principal sea mucho más agradable y pase más rápido sin que nos demos cuenta.

Si estás ya planeando el menú y todavía te falta alguna idea para los entrantes, María Vázquez, más conocida en Instagram como @lavazqueztecocina, da tres ideas fáciles de preparar "para quedar de lujo" estas Navidades con tus invitados. ¡Toma nota de las recetas!

Lubina cítrica

Lubina | Freepik

Es la primera de las tres recetas. Como ingredientes vas a necesitar:

Lubina

Vinagre

Limón

Lima

Mayonesa

Para prepararla:

1. Corta la lubina en lomos. Para hacerlo, el cuchillo debe estar bien afilado. Si no, puedes pedir a la pescadería que te lo preparen.

2. Una vez cortados los lomos, asegúrate de que no quedar espinas. Haz un repaso y, con la ayuda de unas pinzas, saca las que hayan quedado.

3. Ahora, corta la lubina en trozos finitos y pequeños.

4. A continuación, mezcla en una fuente vinagre y zumo de limón y lima.

5. Pon los trozos de la lubina a marinar y ponlo en la nevera.

Para servirla, puedes poner la lubina encima de unas tostadas. Como dice María, un entrante "fresco, suave y está espectacular".

Uvas asadas con jamón y burrata

Uvas rojas | Unsplash

"Uno de mis preferidos", dice María. Si tú también lo quieres probar, debes comprar los siguientes ingredientes:

Uvas

Burrata

Jamón

Pistachos

Paso a paso:

1. Pon las uvas en una fuente con un chorro de aceite de oliva, vinagre de Módena y pimienta.

2. Mételo al horno y al cabo de un rato tendrás unas uvas "dulces, jugosas y con sabor a vino".

3. Corta la burrata y el jamón en trocitos, y chafa los pistachos para darle al plato un toque crujiente.

4. Pon las uvas encima y listo.

5. Para rematar, pon un poco de aceite de oliva.

Crema rosa de lombarda y pera

Col lombarda | Freepik

Y ahora, el último entrante que propone María. Esta es la lista de la compra:

Col lombarda

Pera

Cebolla morada

Ajo

Así se hace:

1. Corta la cebolla y póchala en una sartén con aceite de oliva.

2. Al cabo de un rato, échale el ajo cortado en trozos.

3. Mientras tanto, corta la col lombarda y la pera e incorpóreas junto a la cebolla.

4. Deja pasar unos minutos y tritúralo todo con la batidora hasta que quede todo bien integrado.

"Cuando se cocina, la lombarda suelta ese color increíble", detalla la cocinera. Para servir, pon la crema en bols, añádele por encima un poco de yogur, mezcla un poco y pon unos trocitos más de pera para decorar.