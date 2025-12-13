ENTRA POR LOS OJOS
Crema de col lombarda: el entrante ligero y vistoso que triunfa en Navidad
La crema de col lombarda de @patosyplatos es el plato perfecto para abrir el menú de estas fiestas: saludable, colorido y con un sabor sorprendentemente reconfortante. Una receta sencilla, económica y con un color violeta espectacular que viste cualquier mesa navideña.
La Navidad nos invita a pasar más tiempo en la cocina, pero también a buscar recetas que no compliquen demasiado el menú. En medio de canapés, asados y postres contundentes, un entrante ligero y vegetal es casi un respiro. Por eso esta crema de col lombarda, que ha compartido el perfil de Instagram de @patosyplatos, es una opción perfecta: bonita, fácil y con un sabor profundo gracias a un truco que marca la diferencia.
Aporta color al menú, combina con cualquier plato principal y se prepara sin esfuerzo. Además, es apta para todo tipo de comensales: veganos, vegetarianos y amantes del buen comer.
Ingredientes
La receta utiliza productos sencillos y de temporada, con una combinación que equilibra sabor y suavidad.
- Media col lombarda
- 1 patata grande (o dos pequeñas)
- 1 cebolla
- 1 tallo de apio
- 1 manzana
- Caldo de verduras (o agua con miso, yondu o salsa de soja)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Limón
- Semillas para decorar (calabaza, sésamo o mezcla crujiente)
Paso a paso
1. En una olla, se doran la cebolla y el apio con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal. Este paso es clave para conseguir una crema con más profundidad.
2. Se incorpora la col lombarda troceada y la patata. Basta con remover durante unos minutos para que se impregnen del sofrito.
3. Se añade el caldo elegido y se sube el fuego hasta que hierva. Cuando rompa a hervir, se baja a temperatura media y se deja cocinar unos 20 minutos.
4. Pasado ese tiempo, se incorpora una manzana pelada y en trozos. Aporta un toque dulce que equilibra el sabor intenso de la lombarda. Se cocina 10 minutos más.
5. Se tritura todo hasta lograr una crema lisa. Se rectifica de sal y se sirve caliente.
6. Para darle un acabado festivo, se añade un chorrito de limón, un poco de aceite de oliva y semillas al gusto.
Ligera, vistosa y apta para todos los públicos, esta crema se ha convertido en una de las propuestas más versátiles de la temporada. Se puede preparar con antelación, combina con cualquier plato principal y aporta ese toque de color que hace que la mesa de Navidad luzca aún más especial.
