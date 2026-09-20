Día internacional de la paella: los verdaderos ingredientes que tiene que llevar la versión valenciana

El 20 de septiembre es el día dedicado a uno de los platos más reconocibles de la cocina española, es el Día Internacional de la Paella. La fecha se celebra desde 2018 y coincide con el momento de la siega del arroz en Valencia.

Más allá de celebraciones, la jornada sirve como excusa para poner el foco en una pregunta que parece sencilla, pero que genera bastante debate: ¿Qué ingredientes lleva la auténtica paella valenciana? ¿Son los productos la clave para diferenciar una paella de un arroz con cosas? En este artículo lo desvelamos.

Una receta nacida en la huerta valenciana

La paella tiene su origen en la zona de la Albufera, donde se preparaba como comida de campo aprovechando los productos disponibles en el entorno como el arroz, el pollo o las verduras, que se encontraban en las huertas y en las granjas cercanas.

Existen ingredientes básicos que aparecen de manera generalizada como el arroz, el pollo, la bajoqueta (una variedad de judía verde plana que también recibe nombres como ferradura) , el garrofó (una legumbre plana característica de la cocina valenciana que le aporta mucha personalidad al plato), el tomate, el aceite de oliva, el agua, el azafrán y la sal.

Paella valenciana | iStock

A partir de esta base aparecen las variaciones propias de cada zona. Los caracoles, por ejemplo, son habituales en algunas recetas; también pueden incorporarse alcachofas cuando están de temporada, mientras que en determinadas localidades aparecen ingredientes como el pato o las costillas de cerdo.

Receta de una paella valenciana

Ingredientes:

350 g de arroz redondo

redondo 600 g de pollo troceado

troceado 150 g de bajoqueta

150 g de garrofó

1 tomate maduro

maduro Aceite de oliva virgen extra

de oliva virgen extra 1 cucharadita de pimentón dulce

Unas hebras de azafrán

Agua

Sal

Arroz redondo | Magnific

Cómo preparar una paella valenciana

1. Ponemos aceite de oliva en la paella y, cuando esté caliente, añadimos el pollo previamente sazonado. Los doramos bien para que aporten sabor al fondo de la preparación.

2. Incorporamos la bajoqueta y el garrofó y dejamos que se cocinen junto a la carne. Después añadimos el tomate rallado y dejamos que se sofría.

3. Añadimos el pimentón y removemos rápidamente para evitar que se queme y se agrie. A continuación, agregamos el agua y dejamos que hierva a fuego medio para que recoja todos los sabores de la carne y las verduras.

4. Ajustamos el punto de sal, añadimos el azafrán e incorporamos el arroz. Lo distribuimos por la paella y no lo removemos.

Paella valenciana con caracoles | Magnific

6. Subimos el fuego para que el arroz comience a cocer de forma más intensa y después reducimos la potencia hasta completar la cocción.

7. Lo dejamos reposar unos minutos antes de servir.

El secreto está también en el socarrat

La clave de una buena paella no depende únicamente de los ingredientes, el punto de cocción es fundamental: el arroz debe quedar seco, suelto y entero, y en la parte inferior puede formarse el conocido socarrat, esa fina capa tostada que concentra los sabores de la cocción.