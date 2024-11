La receta viral estas Navidades: Malvavisco en la freidora de aire

No hay nada como una tarde de domingo en el sofá, con una manta calentita y viendo alguna película. Y si es una película navideña, ¡mejor aún! En esos momentos, siempre apetece picar algo delicioso: ya sea palomitas, chuches o un dulce especial.

Por eso, en este artículo compartimos la receta definitiva para estas Navidades. Es sencilla, rápida y perfecta para disfrutar mientras creas recuerdos inolvidables. Debemos dar las gracias a la cuenta de @chelsealynhome por inspirarnos con esta propuesta. Su perfil está repleto de ideas para el hogar, lifestyle y recetas que seguro querrás probar estas fiestas.

La receta que os traemos es un irresistible Smores Dip (Dip de chocolate y malvavisco/nubes) en la freidora de aire que promete convertirse en un imprescindible de estas fiestas, ya que es ideal para compartir con familia o amigos mientras disfrutáis de una buena película.

Ingredientes

Una bolsa de malvaviscos (nubes).

Una tableta de chocolate (puedes elegir negro, con leche o blanco, según tu preferencia).

Galletas al gusto (tipo María o cualquier otra que te guste para mojar).

Paso a paso

1. Coloca los malvaviscos en la canasta o en un recipiente apto para la freidora de aire, distribuyéndolos de manera uniforme.

2. Cocina los malvaviscos durante 4 minutos a unos 175 °C, hasta que estén dorados, esponjosos y empiecen a derretirse ligeramente.

3. Retira la canasta con cuidado y añade trozos de chocolate encima de los malvaviscos calientes.

4. Vuelve a introducir la canasta en la airfryer y cocina durante 1 minuto más a la misma temperatura, para que el chocolate se derrita y combine con los malvaviscos.

5. Sírvelo inmediatamente y acompáñalo con galletas para mojar. ¡El contraste entre el malvavisco derretido, el chocolate cremoso y las galletas crujientes es insuperable!

¡Es una idea superfácil y perfecta para compartir!

Malvavisco o nubes | Freepik

¿Qué es un Smore?

Para quienes no estén familiarizados con este dulce, el Smore (abreviación de "some more", que significa "quiero más") es un postre típico de Estados Unidos y Canadá, especialmente popular en campamentos y fogatas. Es muy sencillo, pero absolutamente delicioso.

Tradicionalmente, un Smore se hace tostando un malvavisco sobre el fuego hasta que queda dorado y pegajoso. Luego, se coloca entre dos galletas Graham junto con un trozo de chocolate, creando un delicioso "sándwich dulce".

Malvavisco o nubes | Freepik

La nueva versión de los Smore

Esta versión en forma de dip es perfecta para los meses fríos, ya que no requiere salir al aire libre ni hacer una fogata. Con la ayuda de la freidora de aire, puedes disfrutar de todo el sabor de los Smores en casa, con muy poco esfuerzo. Además, es una receta muy versátil: puedes experimentar con diferentes tipos de chocolate (negro, con leche, blanco o incluso con avellanas) o usar tus galletas favoritas para personalizarla a tu gusto.

Así que ya sabes, si estás buscando una receta fácil, rápida y llena de sabor para estas Navidades, esta es la opción ideal. ¡Anímate a probarlo y sorprende a todos con esta delicia!