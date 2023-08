Si quieres que tus hijos coman manzanas o tienes muchas en el frutero, aprovéchalas para preparar esta receta tan healthy. Se trata de unos donuts saludables: de manzana, canela y sin azúcar.

Son idóneos para aquellas personas que no pueden tomar azúcar y, además, es un postre apto para celíacos porque no llevan gluten, ya que hemos optado por la harina de avena, que es muy saludable, pero también aporta un sabor delicioso.

Evita las frituras

Seguro que estarás pensando que en estos meses de verano no te apetece freír, además de ser un engorro usar tanto aceite caliente con estas temperaturas. Si sigues esta receta no debes preocuparte por la fritura, puesto que no es necesario, ¡estos donuts son al horno!

Receta de donuts de manzana y canela sin azúcar

Ingredientes

180 g de manzanas

2 huevos

1 cucharadita de canela

1 cucharada de miel

100 g de harina de avena

1 cucharadita de levadura química

Modo de elaboración:

1. Lavamos las manzanas, las pelamos y las cortamos en trozos.

2. Trituramos la manzana en una picadora o nos ayudamos de una batidora de mano o de vaso americano hasta conseguir una textura similar a un puré.

3. Cuando esté listo el puré de manzana, lo colocamos en un bol y agregamos dos huevos, una cucharada de miel y una cucharadita de canela.

4. Añadimos la harina de avena y la levadura química.

5. Mezclamos bien para Integrar todos los ingredientes.

6. Rellenamos el molde de los donuts previamente engrasado con aceite o mantequilla con la masa ayudándonos de una cuchara o una manga pastelera.

8. Horneamos los donuts a 180 ° C en la función con calor arriba y abajo, durante unos 15 minutos.

9. Desmoldamos y dejamos enfriar.

10. Fundimos chocolate sin azúcar en el microondas o al baño María para decorar los donuts con hilos de chocolate.

Decora los donuts con toppings

Por sí solos ya estarán deliciosos, pero si te apetece ponerle un punto de color siempre puedes decorar estos dulces con tu chocolate favorito -preferiblemente con un alto porcentaje en cacao y sin azúcar- o con una mezcla de frutos secos troceados.

Maneras de endulzar una receta sin azúcar

En estos donuts hemos utilizado la miel que aporta dulzor, pero también ayuda a que estos dulces sean mucho más jugosos. No obstante, hay muchas opciones en la cocina para darle este toque más dulce a cualquier receta. Aquí tienes algunas de ellas: