Aunque no lo creas, puedes comerte el kiwi con cáscara ya que tiene aún más fibra vitamina C, y antioxidantes pero es verdad que su cáscara peluda es desagradable. También puedes optar por partirlo a la mitad y comerlo con cuchara o directamente pelado y a trozos. Sea como sea, tienes que lavarlo porque acumula suciedad y polvos que pueden colarse en el interior de la fruta. Si no lo haces, al partir el kiwi con un cuchillo provocarás una contaminación cruzada, llegando a una intoxicación del alimento.

Rodajas de kiwi | Pexels

Lo único que tienes que hacer es meter la fruta debajo del grifo y lavarla con agua corriente, frótala con tus manos durante veinte o treinta segundos para que desaparezcan todos los restos innecesarios, también puedes ayudarte de un cepillito. A continuación sécala con un paño limpio. Ahora sí puedes disfrutar de su sabor además con un toque más refrescante.

Debes saber que este método lo sigue casi todo el mundo ya que durante el cultivo y el transporte hacia la frutería, las frutas cogen virus y bacterias, por lo que no es conveniente que te lo lleves directamente a la boca. No te preocupes porque es poco probable que ocurra algo ya que el nivel bacteriano es bajo y tu sistema inmunitario se encarga de "limpiarte", pero, tampoco es imposible.