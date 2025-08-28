La ricotta o el queso cottage, recomendado por los nutricionistas para perder grasa

Si estás buscando perder peso o mejorar los niveles de colesterol y al mismo tiempo te encanta el queso, lo mejor es que comas las variedades altas en proteína y bajas en grasa. No todos los quesos son iguales con respecto a estos valores nutricionales, y por eso existen mejores opciones que otras. Una muy buena es el requesón, de ahí sale lo que conocemos como ricotta y queso cottage, este último es generalmente más bajo en grasa y calorías, mientras que la ricotta ofrece un sabor más rico y cremoso. Dos vaciantes que te ayudarán a sentirte saciado por más tiempo y además tiene muy pocas calorías.

Según un estudio publicado por el British Journal of Nutrition, el requesón ayuda a reducir la grasa abdominal, ya que debido a su alto contenido en proteínas, consumirlo antes de irse a dormir estimula el metabolismo de las grasas. Además, al contener caseína, una proteína de absorción lenta, reduce la sensación de hambre por más tiempo.

Quesos | Freepik

Lo recomendado es incluirlo de forma habitual en la dieta, no solo porque facilita el control del peso al no caer en el antojo que suponen los hidratos de carbono, sino también por ser rico en calcio, fósforo, vitamina B12 y riboflavina, que apoya el metabolismo de grasas y proteínas.

Puedes comerlo solo, pero su versatilidad en la cocina permite incorporarlo en múltiples recetas saludables y deliciosas, ya sea en ensaladas variadas o en platos calientes.

Si buscas cuidar tu figura, el requesón es todo un aliado nutritivo y rico en minerales que puedes comer a cualquier hora del día. ¿Quién ha dicho que no se puedan comer cosas ricas estando a dieta?