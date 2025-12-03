GASTRONOMÍA FESTIVA
El dip de croquetas sabor carbonara que arrasará esta Navidad
Cremoso, crujiente y lleno de sabor: el dip de croquetas sabor carbonara es la última receta viral para compartir estas fiestas. Te contamos cómo prepararlo paso a paso para que sorprendas a todos en tus comidas navideñas.
Las fiestas se acercan y, con ellas, los planes alrededor de una mesa. Si este año quieres innovar más allá del picoteo tradicional, en Instagram ya hay una receta que promete convertirse en el aperitivo estrella de la Navidad: el dip de croquetas sabor carbonara creado por Laura, del perfil gastronómico @shoothecook.
Se trata de una idea sencilla, pero que nunca se nos había pasado por la cabeza: transformar la mítica masa de croquetas en un dip caliente, cremoso y con sabor a carbonara auténtica, perfecto para compartir con amigos y familia.
Ingredientes (4 personas)
- 70 g de guanciale o panceta
- 4 cucharadas de harina
- 0,5 L de leche o bebida vegetal
- 2 yemas de huevo
- 4 cucharadas de parmesano rallado
- 2 puñados de copos de maíz sin azúcar
- Pimienta negra
Paso a paso
1. Calienta una sartén sin aceite y añade el guanciale picado. Suelta su propia grasa, que servirá como base del resto de la receta. Cuando esté dorado, retíralo a un plato y reserva.
2. En la misma sartén, añade la harina a la grasa del guanciale y cocínala unos 3 minutos para que pierda el sabor a crudo.
3. Después, baja el fuego y empieza a incorporar la leche poco a poco, sin dejar de remover. Cocina 8–10 minutos, hasta obtener una bechamel espesa que se despegue del fondo.
4. En un bol, bate las yemas con el parmesano como si fueras a preparar una carbonara clásica.
5. Vierte esta mezcla sobre la bechamel caliente, remueve bien y añade el guanciale crujiente. Ajusta de sal y añade generosa pimienta negra.
6. Machaca con las manos los copos de maíz y espolvoréalos por encima de la masa. Añade un poco más de queso rallado para potenciar el gratinado.
7. Pasa la mezcla a un recipiente apto para horno y gratina 5 minutos a 220 °C hasta que esté dorada y burbujeante.
¿Y si sobra? Convierte la mezcla en croquetas
Si te queda masa, o si quieres preparar parte del dip con antelación, puedes transformarla fácilmente en croquetas tradicionales:
1. Deja que la mezcla repose en la nevera al menos 4 horas, mejor si es toda la noche.
2. Forma las croquetas con ayuda de dos cucharas o con las manos.
3. Pásalas por huevo batido y pan rallado.
4. Fríelas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas.
Tendrás unas croquetas de carbonara espectaculares… sin ningún esfuerzo extra.
Cómo servirlo para triunfar estas Navidades
Este dip funciona especialmente bien acompañado de picos de pan, tostaditas crujientes, crudités o incluso patatas fritas gruesas tipo caseras.
Es una receta pensada para compartir y perfecta para mesas informales, cenas con amigos o como aperitivo antes de una comida grande.
