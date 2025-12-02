Mousse de turrón Suchard: el postre ideal para estas Navidades

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina, y con ella llega el momento de llenar nuestra casa de luces, aromas y sabores especiales. Es la época perfecta para reunirse con familiares y amigos, disfrutar de charlas interminables y preparar platos que nos hagan sonreír y recordar los mejores momentos del año.

Si estás pensando en ideas de recetas para sorprender, puedes apostar por combinaciones clásicas y algunas más innovadoras. Desde aperitivos fáciles como canapés de salmón o mini tartaletas de verduras, hasta platos principales que llenen la mesa de color y sabor. La clave está en elegir recetas que se puedan preparar con antelación para disfrutar sin estrés.

Y para cerrar la comida con broche de oro, te presentamos un postre irresistible: mousse de turrón Suchard. Su textura suave y cremosa, junto con el intenso sabor a chocolate, lo convierte en la estrella de cualquier sobremesa navideña.

Es ligero, elegante y muy fácil de preparar, perfecto para endulzar la Navidad y dejar a todos con ganas de repetir. Esta receta nos la comparte Héctor Medina a través de sus redes sociales.

Qué necesitas

Esta es la lista de ingredientes que vas a necesitar para hacer 6 vasitos de mousse de turrón Suchard en casa:

200 gramos de turrón de chocolate Suchard.

50 mililitros de nata, que utilizaremos para fundir el turrón.

1 hoja de gelatina.

350 mililitros de nata para montar.

Mousse de chocolate | Freepik

Paso a paso

Estos son los pasos que debes seguir para obtener un resultado de mousse de turrón Suchard igual que el del chef:

1. Trocea el turrón en trozos pequeños.

2. Pon los trozos en un cazo con un poco de nata.

3. Coloca el cazo al fuego y deja que el turrón se funda.

4. Añade la hoja de gelatina hidratada para que se funda con la mezcla.

5. Una vez fundido, deja que el chocolate se atempere.

6. Introduce en un recipiente la nata para montar.

7. Con la ayuda de una batidora monta la nata. En caso de no tener, lo puedes hacer a mano, pero te puede resultar un poco más difícil.

8. Una vez montada, incorpora el turrón fundido.

9. Integra el chocolate con movimientos envolventes para no cortar la nata montada.

10. Rellena los vasitos con una manga pastelera o con una cuchara.

11. Reserva en la nevera durante una hora, para que coja consistencia.

12. Antes de servirlo, puedes decorarlo con un trozo de turrón por encima.

13. Ahora ya está listo para que lo disfrutes.

Mousse de chocolate | Freepik

Tips del chef

Esto no es todo, porque el chef de esta deliciosa receta nos comparte algunos consejos para que no tengamos opción al fallo cuando la realicemos en casa:

Héctor, el chef de la receta, no le ha puesto azúcar, ya que el turrón ya lleva. En caso de querer más dulzura, puedes añadir azúcar al gusto.

La hoja de gelatina hidratada quedará bien integrada gracias al calor del chocolate fundido, que hará que se integre a la perfección con la nata montada.

La nata que el chef pone en el cazo para fundir el chocolate también es nata para montar.

Estos son todos los consejos y pasos que debes seguir para sorprender a tus comensales con un postre diferente y riquísimo.