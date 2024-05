Un postre para triunfar: Receta fácil de brownie cheesecake

Muchas veces, a la hora de comer, no es necesario preparar platos de alta cocina para dejar a tus comensales con la boca abierta, ya que con tan solo una receta sencilla y rápida de hacer puedes triunfar. Esto es lo que le pasó, sin verlo venir, a Silvia, cuando publicó en su cuenta de Instagram (@theblondiekitchen) esta receta que os presentamos a continuación.

Como cuenta ella misma en el vídeo que ha compartido en TikTok, la subió en Instagram hace un par de años "una tarde cualquiera y cuando me quise dar cuenta tenía casi 19 millones de visitas". Tras ello, explica que recibió "un montón de fotos de brownie cheesecake de diferentes partes del mundo y muchísimas personas que me decían que habían preparado la receta y que les había encantado". "Nunca me había pasado nada similar", relata.

¿El motivo de tal éxito? Silvia cree que es porque es una receta muy sencilla. Estos son los ingredientes que vas a necesitar y los pasos para prepararla.

Ingredientes para preparar el brownie cheesecake

Para el brownie:

2 huevos

80 g de azúcar

100 g de mantequilla

180 g de chocolate

80 g de harina

Para la cheescake:

1 huevo

80 g de azúcar

Vainilla

300 g de queso crema

El paso a paso del brownie cheesecake

1. En primer lugar, pon el horno a calentar, así cuando acabes el proceso ya lo tendrás a punto.

2. En un bol, echa dos huevos y 80 gramos de azúcar y mézclalo bien.

3. En este mismo recipiente, añade los 100 gramos de mantequilla desecha y remueve.

4. Tras fundir la mantequilla, toca hacer lo mismo con 100 gramos de chocolate. Puedes hacerlo en el microondas o en el baño maría. Vuelve a remover.

5. Luego, es el turno de echar la harina. Y, efectivamente, mezcla todo hasta que todo se integre.

6. Reserva este bol y coge otro para hacer la cheesecake.

7. En este caso, solo vas a necesitar un huevo. Tras ello, echa azúcar y remueve.

8. Échale unas gotitas de vainilla y 300 gramos de queso crema. Mézclalo.

9. Coge un molde para horno (Silvia utiliza uno de 22 cm) y pon primero la masa del brownie. Extiéndelo por toda la superficie con la ayuda de una espátula.

10. Por encima, echa la masa de la cheesecake hasta que cubra todo el chocolate.

11. Para decorar, puedes incorporar un poco más de chocolate líquido, haciendo unas formas divertidas, y unas pepitas de chocolate.

12. Por último, mételo todo en el horno a 180 grados durante unos 25 o 30 minutos.

13. Pasado este tiempo, lo sacas del horno y ya lo tendrás a punto.

Para acompañar, un zumo o un batido

Este brownie cheesecake es un postre excelente, pero también puede ser un desayuno o merienda estupenda. Para ello, ahora te vamos a recomendar algunos zumos y batidos para acompañar este dulce.

Batido de fresa y plátano: Una combinación dulce y refrescante.

Zumo de naranja con jengibre: Un toque cítrico y picante.