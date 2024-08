El grave problema de las freidoras de aire: una intoxicación alimentaria por una mala limpieza

La freidora de aire es uno de los electrodomésticos que más se ha puesto de moda en los últimos años. Cocinar sin aceite y de una manera rica y saludable sí es posible gracias a estos aparatos.

Que todos queramos tener en nuestras cocinas las airfyer es normal, ya que podemos preparar una amplia variedad de alimentos en cuestión de minutos. Diversidad en la preparación de comidas, rapidez o salud son algunos de las características de este enser, pero también tienen un contrapunto que estás pasando por alto.

La bandeja de la airfryer puede ser un foco de infecciones si no tenemos los cuidados necesarios. Puede que no haga falta aceite para cocinar en ellas, o al menos una cantidad mínima, pero eso no implica que no se deba realizar la limpieza adecuada cada cierto tiempo. De no ser así estarás expuesto a una intoxicación alimenticia.

Patatas, verduras, pescado, carne… En el mismo recipiente ponemos día a día muchos alimentos. Por ello, debemos ser conscientes de que puede existir una intoxicación alimentaria. Para evitar esto, lo mejor es que limpies la freidora igual que lo haces con las sartenes o platos. Bastará con un poco de jabón de platos, agua caliente y un estropajo para evitar posibles problemas.

Primero debes retirar restos de alimentos o de aceite que queden en el interior del recipiente.

A continuación y con ayuda del jabón limpia las piezas. Si la grasa está muy adherida al electrodoméstico, rocía vinagre blanco sobre esas áreas y déjalo actuar durante 15 minutos.

Continúa con el proceso a base de jabón y agua caliente.

En unos minutos tendrás la freidora como nueva y con cero opciones a una contaminación alimenticia.