Dabiz Muñoz sube de precio del menú degustación de su restaurante DiverXo

Dabiz Muñoz, el recientemente nombrado mejor cocinero del mundo, tras haber quedado en el primer puesto del top 100 en la quinta edición de los premios The Best Chef Awards 2021, incrementa el precio de su menú degustación un 46% en el restaurante DiverXo este próximo año 2022, tal y como anunció el mes pasado, pasando así a convertirse en la experiencia gastronómica más cara en España.

El chef, que acumula un total de 3 estrellas Michelin y tres soles Repsol, incrementa el precio de su menú que llegará hasta los 360 euros, cuando antes el precio era de 250 euros. A ese coste habrá que añadirle la selección de vinos de la que se encarga Miguel Ángel Millán con un coste de 150 euros por persona, o el maridaje que puede alcanzar los 300 euros por persona.

Motivos del incremento de precios

DiverXo entró este 2021 en el top 50 de los mejores restaurantes del mundo posicionándose en el puesto número 20, de manera que es evidente que Dabiz quiera hacer algunos cambios a modo de mejora para que siga escalando puestos en este ranking.

El primero de los cambios, tal y como ha confirmado el cocinero, es mejorar el salario de la plantilla, ya que de puertas para dentro no estaba siendo rentable. Según informa El País, Dabiz en una entrevista declaró: "Queremos que la gente tenga las condiciones laborales óptimas. DiverXO es la élite mundial, pero eso no significa que el personal tenga que estar trabajando muchas horas a la semana. Si yo quiero trabajar 20 horas al día, es mi elección, pero lo que no puede ser es que sea algo impuesto porque esa sea la realidad de la hostelería". Dabiz añade que debe cuidar y tener en cuenta las condiciones laborales de sus empleados.

Además, debido a la subida de precio de la luz y otras materias primas se ha visto obligado a tomar esta decisión, y de hecho, por ahora ha sido el único restaurante que ha tomado este tipo de medidas.

...

Seguro que te interesa

El tremendo susto de Dabiz Muñoz tras el incendio del restaurante vecino del StreetXO en Madrid