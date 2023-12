Cada vez tenemos más variedad de salsas a nuestra disposición para acompañar comidas que tienen poco gusto o, en ocasiones, simplemente no son de nuestro agrado y queremos darle un toque con el que lograr digerir mejor el alimento. Sin embargo, estas salsas o especias no suelen ir de la mano de una correcta y saludable alimentación debido a su composición, lo que provoca que en algunas situaciones no sepamos si añadirlas en nuestros platos.

El aumento de concienciación acerca de la cocina saludable ha hecho que muchas personas pongan el ojo a todo lo que contienen los alimentos que compran. Dan valor a mantener una dieta equilibrada y sana, por lo que son conscientes de la necesidad de conocer aquello que ingerimos para conseguir unos hábitos más saludables y beneficiosos. De esta manera, en ocasiones, les resulta complicado complementar sus platos con salsas.

No obstante, desde NovaMás tenemos la solución. ¿Cuál es la salsa más saludable? Pero no solo eso, no solo queremos saber qué salsa es la más saludable. También qué salsa saludable es más apta para cada tipo de comida: pastas, carne, pescado o verduras.

Para pastas

El éxito del plato estrella de la cocina italiana reside en su polivalencia, la gran cantidad de salsas que logran adaptarse a la pasta y que permite que sea un plato que gusta a todo el mundo. Rápido y sencillo de cocinar, como realmente delicioso de consumir. Hay un gran ventanal de salsas que pueden acompañar este plato, pero sobre todo existen dos que se utilizan tradicionalmente y que, con algunos detalles, pueden ser completamente saludables.

La salsa de tomate, también conocida como salsa pomodoro, es la más clásica y tradicional de todas. Además, se trata de una salsa muy sencilla, ya que consta únicamente de tomate fresco. Por su parte, para que sea saludable, no se le debe añadir los azúcares que se utilizan para corregir la acidez que provoca el tomate. Para ello, simplemente debemos utilizar hortalizas, como zanahoria, o hierbas aromáticas.

La salsa pesto contiene algunos ingredientes grasos como el aceite de oliva, los piñones, la albahaca o el queso parmesano. Sin embargo, podemos lograr una salsa más sana si sustituimos algunos de estos alimentos por unos más secos, como los piñones por las almendras o el queso parmesano por otro tipo de queso.

Complemente perfecto para la carne

Las salsas son un complemento perfecto para la carne, ya que le aportan un punto jugoso. Sin embargo, existe una salsa para cada tipo de carne y principalmente tenemos dos opciones divididas por su temperatura: las salsas frías y las salsas calientes.

En cuanto a salsas frías tendríamos la salsa tártara, la salsa chimichurri, el alioli o la salsa de mostaza y miel. Por su parte, algunas salsas calientes serían la salsa de champiñones, la salsa barbacoa, la salsa Pedro Ximénez o la de queso roquefort. Todas ellas saludables, siempre y cuando se mida la cantidad que le echa. Tampoco debemos confiarnos.

Para pescados y verduras

Para los pescados también suele ser un buen compañero de plato. Se trata de un ingrediente que le aporta un punto extra de sabor, Para ello tendríamos la salsa verde, la marinera, la de cóctel o la vinagreta de vino blanco. Todas perfectas y saludables para distintos pescados.

El caso de las verduras es similar al del pescado, ya que se trata de alimentos altamente nutritivos que en algunas ocasiones no llegan a ser del todo sabrosos. Por este motivo, las salsas siempre son una buena opción para lograr el resultado que queremos para nuestro plato. Para las verduras existen dos salsas saludables por excelencia, el hummus y la vinagreta.