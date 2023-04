Receta de salsa barbacoa casera

Salsas para acompañar la carne hay una gran variedad en las estanterías y neveras del supermercado. Pero si quieres hacer una salsa en casa y te gusta el picante, aprende a preparar una de las más ricas y fáciles.

Está el chimichurri, la salsa roquefort, la española, la de yogur o la de Pedro Ximénez. Pero de entre todas ellas, hay una que también es un must que no puede faltar: la salsa barbacoa. Además de con la carne, es un tipo de salsa que se puede utilizar para acompañar verduras y algunas ensaladas. Y no es difícil de hacer en casa. Prueba de ello es esta receta que el instagramer Alberto Ugarte ha compartido en su cuenta (@ugar90).

¿Cuáles son los ingredientes para preparar una salsa barbacoa casera?

Esta es la lista de la compra que necesitamos:

Aceite de oliva virgen

Media cebolla

2 dientes de ajo

Sal

Pimienta

Tomate triturado (un bote)

Miel

Mostaza

Salsa de soja

Pimentón (dulce o picante según el gusto)

¿Cómo se hace una salsa barbacoa casera?

Si no te convencen las salsas precocinadas, anímate a preparar tu salsa casera y saludable. Es una receta sencilla y no te llevará mucho tiempo. Vamos a ver cómo se hace, siguiendo las recomendaciones de Alberto.

1. Pon a calentar el aceite en una sartén.

2. Mientras tanto, corta la cebolla a trozos pequeños y cuando la tengas póchala junto con los dientes de ajo, también picados.

3. Seguidamente, añádele un bote de tomate triturado (también puedes rallarlo tú, si te gusta más) y deja que reduzca.

4. Al cabo de unos minutos, échale un chorro de miel, otro de mostaza, un poco de salsa de soja y pimentón. En este último caso, puede ser dulce o picante, según prefieras.

5. Cuando todos los ingredientes estén en la sartén, mézclalos y deja reducir unos minutos más.

6. Tras ello, pásalo por la batidora para que todo quede bien integrado. Y ya estará lista para disfrutar con unas patatas fritas o con unos fingers de pollo.

Salsa barbacoa con alcohol

Una versión de la salsa apta solo para adultos es la que añade whisky o vino blanco a la receta. Si quieres probar, solo tendrás que añadir al inicio de la elaboración 2 cucharadas de alguna de estas dos bebidas alcohólicas en la sartén juntamente a 2 cucharadas de vinagre. Cuando empiece a hervir, añades el resto de ingredientes.

El alcohol cambia ligeramente el sabor de la salsa y no la pueden probar los más pequeños de la casa. Pero nunca está de más hacer pruebas hasta encontrar el punto exacto que encaje con tu paladar.

Otras salsas picantes

Si lo que te van son los sabores picantes, además de la barbacoa puedes preparar otras salsas como la romesco (muy típica en Cataluña junto a los calçots), la chermoula (muy utilizada en la cocina magrebí) o la sriracha (imprescindible sobre todo en Tailandia, a base de guindillas).