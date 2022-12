Cómo abrir las ostras fácilmente

Las ostras pueden considerarse un verdadero manjar para los que las disfrutan, ya que es un producto especial y de lujo que la mayoría de las personas prefieren consumirlas en fechas especiales como pueden ser las cenas o comidas de Navidad. De hecho, es uno de los platos crudos más deliciosos que puedes tomar, sin embargo, abrirlas puede ser un reto, ya que no se abren al cocerlas como otros moluscos, ya que se suelen comer crudas, por lo que se suele emplear un abreostras. Un utensilio diseñado específicamente para abrir este molusco. Si no tienes este utensilio, no te preocupes, porque a continuación, te explicamos cómo abrirlas sin romperlas y sin hacerte daño.

Ostras | Sinc

Cómo abrir las ostras correctamente

Para ello, debes usar un utensilio con cuidado y que seguro que tienes en casa: un cuchillo. Una vez que lo tengas en mano, coge un paño de cocina o ponte unos guantes para protegerte y así no realizarte ningún corte. Coloca la ostra dejando la parte plana hacia arriba y siempre mantenla recta para que al abrirla no se caiga el jugo interior.

Como se muestra en el video, busca en el costado de la ostra, el punto donde se juntan las dos conchas e introduce el cuchillo plano para no romper la ostra. Una vez que esté el cuchillo dentro de la ostra, debes moverlo con cuidado hasta llegar al otro lado. Posteriormente, deslízalo hacia atrás para soltar el resto de la concha y cuando esté suelta deberás hacer palanca hacia atrás para que la ostra se abra, ya estará abierta y podrás consumirla.

Eso sí, se aconseja no consumir la ostra directamente. Para que tenga sabor échale un poco de zumo de limón y ya podrás disfrutar de este producto de lujo en la cena familiar estas Navidades.