Chocolatina tipo Bounty casera con solo 3 ingredientes: un dulce rápido y sencillo de preparar

Las chocolatinas son un clásico que nunca falla, gustan tanto a grandes como a pequeños. Con esta receta compartida por el chef Roberto (@chefbosquet) en su Instagram, conseguirás unas barritas crujientes por fuera y cremosas por dentro, perfectas para preparar en casa, ¡incluso con niños!

Si eres amante del coco y del chocolate (y además te gusta controlar los ingredientes de lo que comes), esta receta de chocolatinas tipo Bounty es para ti. Porque sí, estas barritas no solo son fáciles de preparar: además son mucho más saludables que las industriales. ¿Lo mejor? Solo necesitas tres ingredientes principales. Además, la receta no puede ser más sencilla, y no necesitas horno, ni batidora, ni ingredientes raros. Es perfecta, incluso si no tienes mucha experiencia en la cocina.

Chocolatinas tipo Bounty | iStock

Ingredientes

200 g Coco rallado

200 g Leche de coco

250 g de chocolate puro fundido

Extra: 15 g aceite de coco por cada 100 g de chocolate.

Paso a paso para preparar estas chocolatinas tipo Bounty

1. En un bol grande, mezcla el coco rallado con la leche de coco. Usa una cuchara al principio, pero en cuanto la masa empiece a compactarse, lo más recomendable es meter las manos. Mezcla bien hasta conseguir una masa densa y homogénea.

2. Con la masa, puedes usar moldes de silicona si quieres que queden con una forma más parecida a las chocolatinas, o simplemente compactarlas con las manos en forma de barritas. Una vez las tengas listas, mételas en el congelador el tiempo necesario hasta que estén firmes.

3. Mientras tanto, funde el chocolate puro al baño maría o en el microondas (con cuidado de que no se queme). Añade el aceite de coco para que quede más fluido y brillante, si no tienes no pasa nada, sáltate este paso.

4. Cuando las barritas ya estén frías y sólidas, sumérgelas una a una en el chocolate fundido, ayudándote de un tenedor o unas pinzas.

5. Colócalas sobre papel vegetal y déjalas enfriar en la nevera. No hace falta volver a congelarlas, con unos minutos de frío es suficiente para que el chocolate se endurezca y quede crujiente.

¿Por qué deberías de probar estas chocolatinas?

Porque lo tienen todo, son fáciles, rápidas, no necesitan horno, no llevan azúcar añadido (si eliges un buen chocolate), y además tienen muy buena pinta. De hecho, son perfectas para llevar en el tupper, para tener en la nevera para los antojos de dulce o incluso para disfrutarlo con los niños.

Y lo mejor es que te transportan directamente al sabor clásico de las chocolatinas Bounty, pero sin todo lo procesado que llevan las comerciales. Una forma deliciosa y más saludable de darte un capricho de coco y chocolate.

Así que ya sabes, si tienes coco rallado, leche de coco y chocolate puro en casa… no esperes más.