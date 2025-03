Estos son los alimentos que puedes comer caducados, según la OCU

Cada año acaban a la basura toneladas de comida porque hemos tirado un alimento que caducó días atrás, pero que realmente se podría haber aprovechado. Por eso, es importante utilizar tus sentidos para oler, mirar y probar, así como conocer la diferencia entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente para evitar el desperdicio alimentario.

La fecha de caducidad es la que llevan alimentos como la carne fresca, el pescado y otros que pueden ser perjudiciales para la salud si se toman pasada esa fecha. En cambio, la fecha de consumo preferente aparece en los envases como "consumir preferentemente antes de..." e indica hasta cuándo el producto mantiene su mejor sabor o textura (más allá de esa fecha, el producto está bueno, pero irá perdiendo sus cualidades).

Este desperdicio afecta tanto a nuestro bolsillo como al planeta, ya que se malgastan el agua, la energía y demás recursos que se han utilizado para producir esa comida. Además, aumenta el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para no perder dinero ni contribuir al daño al medio ambiente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) especifica cuáles son esos alimentos que se pueden consumir después de la fecha de consumo preferente.

Arroz | Pexels

Estos son los alimentos que puedes comer después de la fecha de consumo preferente

Yogures, pan de molde, patatas fritas, frutos secos, bollos, galletas, refresco, alcohol, patatas, arroces, legumbres, mermelada, mantequilla, embutidos, quesos curados, sopas y salsas de sobre y tomate frito.

Todos ellos te los puedes comer caducados, siempre y cuando no estén abiertos y no estén deteriorados, esto es, que el envase no esté roto y que el aspecto sea bueno (por ejemplo, que no haya aparecido moho en el pan de molde).

Frutos secos | Unsplash

Aunque te los puedas comer, la OCU avisa que puedes notar algunas diferencias como que el aroma, el sabor, la textura y el color sea diferente (más duros, más oscurecidos...). Asimismo, la organización recomienda consumir los alimentos cuanto antes.

Alimentos no perecederos y alimentos sin fecha

Los no perecederos son los que "no llevan ni fecha de caducidad ni fecha de consumo preferente", según la OCU. En este grupo se encuentran las bebidas alcohólicas con una graduación superior al 10%, el vinagre, la sal y el azúcar, entre otros.

Sal | Unsplash

Mención aparte merecen las frutas y verduras, ya que no tienen fecha. En este caso, la OCU menciona de nuevo a los sentidos, ya que "el aspecto, el sabor, la textura y el olor del alimento permiten saber en qué estado se encuentran". Si no están demasiado pochas, te las puedes comer.

Por último, ¿qué hay que hacer si hay un poco de moho o zonas podridas? Esto dependerá del alimento. Así, la OCU advierte: