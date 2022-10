Blondie de limón (¡sin chocolate!)

¿Sabes que es el blondie? Seguro que lo has comido un millón de veces, pero en su versión más tradicional. El blondie es la manera con la que nos referimos a un brownie que no lleva chocolate negro.

El término viene de la palabra inglesa blonde, es decir, "rubio", y hace referencia al color amarillento de la masa. El blondie más típico es el de chocolate blanco, pero hoy os proponemos hacer esta delicia de limón, que no lleva nada de chocolate. Este postre es ideal para los amantes de los dulces cítricos, su intenso sabor a limón y su miga húmeda no dejan a ningún paladar indiferente. Vamos a ello.

Receta de blondie de limón

Ingredientes para la masa

Ralladura de 2 limones

Zumo de 1 limón

4 huevos enteros

180 g de harina

200 g de azúcar

1 pizca de sal

220 g de mantequilla sin sal

Ingredientes para el glaseado

100 g azúcar glas

Zumo de 1 limón

Ralladura de limón para decorar

Elaboración:

1. Mientras precalientas el horno a 180º C, en un recipiente pon la ralladura de limón y, en otro, el zumo. Resérvalo.

2. Después, funde la mantequilla al microondas y resérvala también.

3. Ahora, añade los huevos en el recipiente con el zumo de limón y mézclalo hasta que los ingredientes se integren.

4. En el bol de la ralladura, añade el azúcar, la harina y la pizca de sal. Mézclalo todo, incorpora la mantequilla fundida y vuelve a mezclar. Acto seguido, incorpora el preparado con los huevos y, de nuevo, remueve.

5. A continuación, vierte la masa en un molde engrasado previamente con mantequilla. Debes hornear el blondie durante 30 minutos a 180º C. Pasado este tiempo, pincha con un palillo el bizcocho para asegurarte de que no esté crudo. Recuerda que la masa del brownie es más bien húmeda, así que, el palillo no debe salir del todo limpio.

6. Mientras el blondie se enfría, es el momento de hacer el glaseado. Para ello, mezcla el zumo de limón con el azúcar glas hasta obtener una textura espesa, pero no líquida.

7. Vierte el glaseado encima del blondie ya frío. Extiende bien con la ayuda de una espátula o cuchara para que cubra toda la superficie.

8. Deja que el glaseado se endurezca y decora con ralladura de limón. ¡A disfrutar!

Origen del brownie

El origen de este postre conocido internacionalmente se remonta al año 1987 en Estados Unidos. Desde sus inicios, este bizcocho siempre se elaboró con chocolate y nueces, y su particularidad es que no incorporaba levadura.

El nombre original, "brownie", se puede traducir como "marroncito". Por esta razón, a los bizcochos que no incorporan cacao, como el de chocolate blanco, no se les llama "brownie". El nombre se ha adaptado a "blondie".

Se dice que este bizcocho apareció por error, cuando un pastelero estadounidense se le olvidó poner levadura en un pastel de chocolate. El resultado tuvo una gran acogida, tanto que hoy lo podemos encontrar en la mayoría de cartas de postre de los restaurantes.

