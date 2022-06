Air fryer: Alimentos que no debes meter dentro de tu freidora de aire

Las air fryer, también conocidas como freidoras de aire, es un electrodoméstico que ayuda a preparar alimentos fritos. Cada vez está más introducido en nuestras cocinas, y es que con él no hará falta el uso de aceite para que funcione o utilizando tan solo una pequeña cantidad, sino que permite cocinar la comida con aire caliente. Sin embargo, no puede sustituye al horno, la olla o la sartén del todo, ya que hay alimentos que no se pueden cocinar en ella. A continuación, explicamos cuales son los alimentos menos recomendados para cocinar en esta freidora.

En primer lugar, debemos saber sobre las limitaciones concretas que tiene este aparato. Las piezas grandes de carne no llegarán a cocinarse del todo, por ejemplo, no podríamos cocinar una pieza grande de lomo de cerdo, es recomendable cortarlo en filetes, ya que las freidoras sin aceite no tienen la potencia suficiente que se necesita para asar la carne.

No debemos cocinar nada con líquido, lo que hace que descartemos un gran grupo de alimentos como la pasta, el arroz, o las legumbres crudas cómo las habas o garbanzos, ya que necesitan mucha agua y con este electrodoméstico no sería muy adecuado para cocinarlos.

Luego, nos encontramos con que todo tipo de sopas o purés tampoco serían alimentos adecuados para calentarlos de esta manera, así que se recomienda hacerlo en otro lugar. Si bien es cierto que para cocinarlos se utiliza una cucharadita de aceite, no debemos colocar ningún líquido directamente en la Air Fryer. Esto, por ende, descarta las cremas, sopas o purés.

Por último, sí que podemos introducir verduras que tengan una consistencia elevada, como brócoli, espárragos o zanahorias para freírlas, pero debemos tener cuidado. A excepción de las anteriores nombradas, las hojas verdes como la espinaca o las acelgas no se pueden cocinar ya que terminarían estropeándose y no sería recomendable comerlas así.

