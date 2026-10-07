Yotuel celebra sus 50 años presumiendo de abdominales y demostrando que la edad no tiene límites

Ayer, día 6 de octubre, fue el cumpleaños de uno de los cantantes latinos más aclamados. Estamos hablando de Yotuel, miembro de la banda urbana de origen cubano Orishas, con éxitos como A lo cubano o Represent.

El también compositor, actor y modelo celebró ayer sus 50 años, medio siglo de vida. Lo hizo rodeado de sus seres más queridos y con una publicación muy especial en redes sociales, en la cual acompaña un emotivo texto con unas imágenes que reflejan el maravilloso estado físico en el que se encuentra.

Así pues, en este artículo comentamos cuál es su rutina diaria para mantenerse tan en forma a sus 50 años de edad, además de analizar las bonitas palabras que ha compartido con su comunidad de seguidores. ¡Vamos a ello!

Yotuel Romero y Beatriz Luengo | Gtres

Su increíble estado físico

El cubano ha sorprendido a todo el mundo con cinco fotografías posando sin camiseta para anunciar sus 50 años recién cumplidos. Un torso fibrado y definido totalmente envidiable, puesto que aparenta la mitad de edad.

Aunque Yotuel es el primero al que le gusta alardear de estado físico, con estas imágenes claramente para presumir sobre su cuerpo, no ha comentado nada al respecto en el pie de foto, que lo ha dedicado, en forma de agradecimiento, a la vida y a sus seres queridos.

"A mis 50, miro atrás y no veo una vida perfecta; veo una vida que me enseñó a levantarme. Caí muchas veces, sí, pero nunca estuve solo. Tuve la bendición de mi madre, de mis hijos y, sobre todo, la tuya @beatrizluengo, mi compañera de vida", arranca el artista.

"Gracias, vida, por cada bendición, cada oportunidad y cada persona que ha caminado conmigo. A mis 50 no te pido más: solo poder abrazar a los míos y seguir compartiendo este camino juntos", añade el cubano en el pie de foto.

"Y cuando escucho: «¡Feliz cumpleaños, papi! Tengo una sorpresa para ti», entiendo que ya recibí el regalo más puro del mundo. Hoy cumplo 50. Y me siento profundamente bendecido. Gracias a TODOS", concluye el comunicado.

La importancia de cuidarse

En una entrevista que realizó a principios de año para LOC, el cantante confesaba la importancia de cuidarse y cómo lo está haciendo él. "Estoy escribiendo un libro sobre cómo cuidar el cuerpo y el alma, sobre cómo llegar a los 50 años de puta madre, con energía", explicaba.

Yotuel hablaba de la experiencia propia: "Como músico, me toca coger muchos aviones, dormir en hoteles, pasar largas temporadas fuera de casa, comer a las cuatro de la mañana y yo he intentado cuidarme para poder verme saludable". Afirma que su objetivo es "inspirar a la gente y decir: tú puedes ser la mejor versión de ti mismo si quieres".

En este nuevo proyecto quiere relatar su rutina alimentaria, suplementaria, de ejercicio, de sueño y los análisis que se hace. "Este año cumplo 50 y me siento súper bien. De hecho, voy al gimnasio con mi hijo mayor, que tiene 26, y los amigos le dicen: ¿Este es tu hermano?. Y me alegra poder verme así, porque solo tenemos un cuerpo, y no es una maquinaria", explicaba ante la prensa de LOC.

El padre de familia no tiene miedo a envejecer, y afirma que "hay que revertir ese sentimiento". El artista defiende que "sí que se puede envejecer en plena forma", de hecho, relata una situación en primera persona: "Cuando yo era chamaco, pensaba que a los 50 se acababa todo, y no, al contrario, a los 50 empiezan muchas cosas".

Desde Novamás esperamos que pasara un maravilloso aniversario, rodeado de sus seres más queridos y disfrutando de su maravilloso estado físico.