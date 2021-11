Beatriz Luengo y Yotuel se casan de nuevo en Las Vegas

La cantante Beatriz Luego y su marido, Yotuel, se han vuelto a casar en Las Vegas. La pareja se dio el 'sí, quiero' hace 14 años en el mismo lugar y ahora, por su aniversario de boda, han querido repetir la ceremonia: "Nos hemos vuelto a casar en el mismo sitio donde nos casamos en 2007 y el mismo día", revelaba la pareja a la revista Hola.

"Érase una vez Elvis, @yotuel y 🙋🏻‍♀️ en Las Vegas un 16 nov del 2021 casándonos en el mismo día y lugar que lo hicimos cuando nos conocimos. Ha sido PERFECTA a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía. A pesar de mis nervios porque una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor", dice la también compositora en su cuenta de Instagram junto a varias imágenes de ellos vestidos de blanco.

"Ha sido PERFECTA porque estabas tú mi Yotu mirándome con ese amor que solo tú sabes mirarme y yo tan tímida como la primera vez que tus ojos se clavaron en mi fijamente, nerviosa por no saber si mis labios están lo suficientemente bien pintados para tus bellos ojos. Como te dije saltándome los votos del cura 'ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos 2 hijos preciosos sino porque sigamos mirándonos así'", continuaba.

"Te amo mi Yotu porque todo CONTIGO es PERFECTO, no importan las circunstancias alrededor. En mitad de toda la felicidad @lahungaraoficial nos cantó y fue el mejor de los regalos y antes de dormir le dedicamos unas palabras a nuestro querido Pau Dones que estuvo en nuestra primera boda y mirando al cielo he recordado que 'Vivir es urgente'. Gracias Las Vegas una vez más por regalarme toda esta locura. Gracias a mis amigos por llorar y reír con nosotros", finalizaba, acordándose del fallecido Pau Donés.

Las imágenes previas

Antes de que Beatriz confirmara la noticia por sus redes sociales, Yotuel publicó una foto del interior de la capilla y dos vídeos del emotivo momento que estaban viviendo. En uno de ellos aparecía eligiendo anillo junto a su chica en uno de los centros comerciales más lujosos de Las Vegas, The Crystals, y en otro aparecían brindando por su amor con varios amigos: "Empecé a creer en Dios en el justo momento en que él te puso en mi camino".

Su familia y sus comienzos

Beatriz Luengo y Yotuel Romero se conocieron en el rodaje de 'Un paso adelante', hace ya 20 años, y el pasado mes de octubre quiso recordar como fueron estos inicios. "Aún recuerdo el primer día en que te conocí. Me pediste azúcar para el café. Ese mismo día dejé todo mi azúcar a tu lado", decía en la publicación.

Dos décadas después, Beatriz Luengo y Yotuel Romero han formado una preciosa familia y tienen dos hijos en común, el primero que llegó, D'Angelo, que llegó en 2015, y la segunda, Zoe, a la que dieron la bienvenida en abril de este año.

